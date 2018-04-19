暴躁、易怒、熱潮紅，都是更年期惹的禍？

2018年04月19日 07:46 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

「更年期」是個很特殊的階段，不僅意味著生理上的大轉變，生活上通常也會重新盤整一番。但似乎很多女性朋友並不願意欣然接受它的到來，甚至經常讓更年期背上黑鍋。

女性朋友邁入更年期後，卵巢逐漸罷工，而卵巢是女性體內重要的性腺之一，能幫助合成重要荷爾蒙如雌激素與黃體素。更年期時荷爾蒙將會迅速變化，而荷爾蒙劇烈的變化，會間接影響下視丘對自律神經所發出的指令，使得自律神經反應變得不穩定，身體素質較弱或者較敏感的的女性朋友，就極有可能出現自律神經失調現象。

自律神經主要負責調控體溫、呼吸、心跳、血壓、排汗等，這也就是為什麼更年期不適會以燥熱、盜汗、心悸等為典型症狀。另外也可能伴隨頭痛、失眠、緊張、易怒，甚至情緒低落、憂鬱等各種身心不適。換句話說，這些並非更年期的必然現象，是因為自律神經功能不佳所引發。

以往醫學對於更年期的建議是接受荷爾蒙補充，目前逐漸達到的共識則是荷爾蒙補充療法可視個別需求進行，為非必要治療方法。實際上，更年期是人生中一個自然的歷程，我們的身體會學著適應這樣的轉變。一味補充荷爾蒙難保打亂身體適應節奏。想緩解更年期不適，不妨嘗試著穩定自律神經，或將自律神經的平衡納入考慮療程內。待自律神經適應荷爾蒙變化後，不適就會通通消失，何需任何藥物、荷爾蒙助陣？

更年期（climacteric）指的是女性朋友生育力逐漸減少到無生育力這段過渡時期。根據統計，過去台灣多數婦女停經年齡約落在48～52歲，而更年期大約在45歲至55歲之間，目前則有提早的趨勢。

所謂更年期是指女性卵巢功能逐漸減退至消失（無法生育）的過渡期。那不過就是如同青春期般的一個自然階段。試問一樣都是荷爾蒙劇烈變化，為何更年期就必須特別服用藥物？更令人擔憂的是，多份國外實驗結果證實，過量補充荷爾蒙恐提高罹癌率。

更年期的種種不適多半是荷爾蒙改變，影響了自律神經的平衡。診間當然也有一些正經歷更年期階段，身體出現些微不適的患者。原則上只要將自律神經調整好，一切就能安好。

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