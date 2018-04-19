情侶看電影遺失15萬鑽戒 暖男員工花10天送回獲1.5萬

2018年04月19日 11:35 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北一對情侶日前到西門町看電影，不慎遺失價值15萬元的寶格麗鑽戒，但當下並沒有尋獲。所幸一名吳姓員工事後再回頭幫忙尋找，總算找回，但因為對方沒有留下資料，他前後花了10天才將鑽戒物歸原主，過程雖然辛苦但他也無怨言，直言「當你看到東西物歸原主的那個笑容跟那種開心的心情，其實說真的我覺得這比什麼都還重要。」

吳男17日在臉書《爆料公社》發文，透露他8日深夜10時15分至25分，在「in89豪華數位影城」3廳播放的《噤界》撿到戒指，「已經很多天了，一直找不到主人，感覺這指（只）戒指對主人很重要，希望藉由這邊尋找主人物歸原主…因為一個人能力有限，希望各位幫忙，如果有朋友或親戚遺失這指戒指，還請各位幫忙分享拜託感謝各位」並表示已將鑽戒送到漢中街派出所。

因為警方需要珠寶鑑定，而他也陸續跑了多家珠寶店。（圖／翻攝自《爆料公社》）

PO文不到一天的時間，吳男又再度更新好消息，表示已將鑽戒物歸原主。吳男透露，當他將鑽戒送到派出所後，因為警方需要珠寶鑑定，而他也陸續跑了多家珠寶店，甚至直接前往寶格麗專櫃，雖然過程中有人要他乾脆直接將鑽戒拿到黑市賣掉，但他認為，「有時候撿到東西不一定要貪念，因為每個人都是辛苦賺的，所以將心比心就好。」

之所以會將過程PO出來，吳男表示，就是想跟大家分享他的價值觀跟觀念，「我也沒有要跟大家炫耀什麼，我只想告訴大家當你看到東西物歸原主的那個笑容跟那種開心的心情，其實說真的我覺得這比什麼都還重要，至少我知道我這麼做很值得真的。」此外，根據《東森新聞》報導，遺失鑽戒的情侶順利找回鑽戒後，也送上1.5萬酬禮，聊表感謝之意。

不少網友看了之後紛紛大讚吳男是暖男，「對人性重拾信心」、「你絕對是一個有福報的人」、「你的家人會以你為傲！」