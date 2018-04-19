情侶看電影遺失15萬鑽戒 暖男員工花10天送回獲1.5萬

情侶看電影遺失15萬鑽戒 暖男員工花10天送回（圖／翻攝自《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

台北一對情侶日前到西門町看電影，不慎遺失價值15萬元的寶格麗鑽戒，但當下並沒有尋獲。所幸一名吳姓員工事後再回頭幫忙尋找，總算找回，但因為對方沒有留下資料，他前後花了10天才將鑽戒物歸原主，過程雖然辛苦但他也無怨言，直言「當你看到東西物歸原主的那個笑容跟那種開心的心情，其實說真的我覺得這比什麼都還重要。」

吳男17日在臉書《爆料公社》發文，透露他8日深夜10時15分至25分，在「in89豪華數位影城」3廳播放的《噤界》撿到戒指，「已經很多天了，一直找不到主人，感覺這指（只）戒指對主人很重要，希望藉由這邊尋找主人物歸原主…因為一個人能力有限，希望各位幫忙，如果有朋友或親戚遺失這指戒指，還請各位幫忙分享拜託感謝各位」並表示已將鑽戒送到漢中街派出所。

情侶看電影遺失15萬鑽戒 暖男員工花10天送回獲1.5萬 因為警方需要珠寶鑑定，而他也陸續跑了多家珠寶店。（圖／翻攝自《爆料公社》）

PO文不到一天的時間，吳男又再度更新好消息，表示已將鑽戒物歸原主。吳男透露，當他將鑽戒送到派出所後，因為警方需要珠寶鑑定，而他也陸續跑了多家珠寶店，甚至直接前往寶格麗專櫃，雖然過程中有人要他乾脆直接將鑽戒拿到黑市賣掉，但他認為，「有時候撿到東西不一定要貪念，因為每個人都是辛苦賺的，所以將心比心就好。」

之所以會將過程PO出來，吳男表示，就是想跟大家分享他的價值觀跟觀念，「我也沒有要跟大家炫耀什麼，我只想告訴大家當你看到東西物歸原主的那個笑容跟那種開心的心情，其實說真的我覺得這比什麼都還重要，至少我知道我這麼做很值得真的。」此外，根據《東森新聞》報導，遺失鑽戒的情侶順利找回鑽戒後，也送上1.5萬酬禮，聊表感謝之意。

不少網友看了之後紛紛大讚吳男是暖男，「對人性重拾信心」、「你絕對是一個有福報的人」、「你的家人會以你為傲！」

文章來源：Facebook/爆料公社

留學生每天在別人桌上放個人物...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。