「錢我給的起」奧客半夜狂盧水電維修 報價後一秒翻臉

2018年04月19日 13:06 李珮雲

奧客無極限！一名水電工今（19日）凌晨收到陌生人來訊，要他馬上去修水電，對方還大言不慚地說「錢我給的起」，不料得知報價之後卻一秒變臉，反嗆水電工黑心，威脅要在網路上爆料，氣得水電工將兩人對話截圖PO網，不少網友看了之後氣炸，譏諷「錢很多只給得起600，笑死！」

對話一（圖／翻攝自Rich Huang臉書）

從兩人的截圖可以發現，對方在凌晨1時10分傳訊，表示家中一直跳電，小孩沒冷氣睡不著、皮膚會長濕疹，要求原PO前往檢修，儘管原PO表示就算查修也沒這麼快，更何況是半夜時間，而且有可能需要兩人施工，不過對方仍說「沒關係，多少錢你開，我可以給！」甚至自己「當老闆」，直接省略檢測步驟，說道「很簡單，我看配電箱開關有點融化，換掉就好了」絲毫不管原PO提醒可能發生會因此發生火警。

對話二（圖／翻攝自Rich Huang臉書）

當原PO一一向對方報價並解釋因為是半夜施工，再加上材料取得不易，要求先匯款3000元訂金，卻被對方質疑「哪有那麼貴！」還說自己了解水電行情，「你們會有庫存呀！現在來就是了，材料我算50給你，裝一個200內，我給你400工資，這樣450，我給你500，現在馬上就過來。」

對話三（圖／翻攝自Rich Huang臉書）

當原PO拒絕前往檢修後，男子還嗆他太黑心，認為「換那個不用10分鐘」工資也提高4.5倍，再者車程跟備料本來就應該要水電工自行吸收。眼見就算價錢提高到600元，水電工也堅決不接他的生意，他還威脅說要PO網爆料，「到時小孩生病我找你、我會告你的！三思自重，勿毀前程」

對話四（圖／翻攝自Rich Huang臉書）

網友看了兩人對話後罵翻了，紛紛留言回應「又是一副看不起做工人的嘴臉」、「連材料費工資都算那麼清楚，這樣自己換就好，半夜打電話來找水電是要消遣人嗎？」、「啊不是多少都給得起～」、「這比半夜遇到鬼還可怕」、「小孩生病也可以牽拖你…我笑了」。

對話五（圖／翻攝自Rich Huang臉書）

還有網友感嘆「客戶自己說錢給的起，後來又自己搜索N年前的材料價錢與工資，還自己開價！怎麼不去打聽開水電行要多少成本，租金、水電費、工具、材料、人事費（會計師，員工）、油資、餐費、保費（勞健保）、稅金（營業稅、所得稅）、時間成本，備料花費的時間，學徒低薪又累要熬的過，沒工作時也要精進些技術，板主，您開的價位算合理了，奧客吃米不知米價，放生吧…」