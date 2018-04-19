繼王致雅、周秀月之後…議員參選人也被踢爆修圖修很大

2018年04月19日 15:42 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

面對年底的九合一選舉，各個參選人卯足全力求曝光，不過拜票看板卻被眼尖選民「抓包」修圖修很大！爭取國民黨新北市議員提名的朱立倫子弟兵葉元之，經常與媒體記者開玩笑，自稱是「新北吳彥祖」，今天在侯友宜的陪同下掃街拜票，助理也一齊舉著肖像牌拉票，不過卻被選民吐槽本人與照片「落差至少十多歲以上」，根本是是大叔與大學生的差別！

侯友宜今天上午和葉元之到板橋傳統市場拜票。（王揚傑翻攝）

根據《蘋果》報導，面對選民吐槽，葉元之則大方回應，表示因為密集跑行程，時常在大太陽底下久曬，體重掉了5到10公斤，不但臉頰瘦了，皮膚也變黑了，強調絕對沒有欠設計師錢，保證是「原汁（元之）原味」，到最後仍不忘替自己打廣告。

雲林縣議員周秀月長輩圖倒影遭網友酸「修很大」。(圖/擷取自周秀月臉書)

事實上，因為修圖修太大而引發熱議的政治人物不勝枚舉，例如之前雲林縣議員周秀月就曾在元宵節當天，以自己在窗前拍的美照自製長輩圖問候親友。不料卻被眼尖網友發現，窗外與玻璃中反射的她長得不一樣，被質疑修圖「修很大」，還有網友諷刺表示「錢不能只付一半」。

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅競選照修過頭，引發網友熱議。(圖/擷取自王致雅臉書)

國民黨台北市大安文山區市議員參選人王致雅，因競選廣告看板被修過頭，遭到網友調侃「為什麼跟照片差那麼多？」她還幽默笑說「歲月是把殺豬刀」，欠設計師的不是錢，是滿滿的歉意！承諾「三個禮拜之內會進減肥工廠維修，還設計師一個公道！」

另外，國民黨議員汪志冰的宣傳照也被網友質疑，「圖跟本人根本兩個人」、「競選照片修圖修太大」。