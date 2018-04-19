「超商店員緊跟拖地」女工心碎：感覺真的很差！

「超商店員緊跟拖地」女工心碎：感覺真的很差！（圖／翻攝自《爆怨公社》）

友善列印
／綜合報導

「說真的，當工人真的很不被尊重欸！」一名女網友在網路上發文表示，有幾次工作的時候到工地附近的超商消費，沒想到店員卻緊跟在後拖地，讓她直呼「感覺真的很差！」貼文一出，意外釣出不少工人分享自身遭遇「蠻習慣的了，找錢都高空落下的…習慣就好」

原PO在臉書《爆怨公社》透露，基於同理心，不論是到超商或是餐館都會把身上的灰塵拍一拍，就連鞋子也都會弄乾淨再進去，沒想到竟然有超商店員跟在後頭整路拖地，重點是「明明就沒有腳印！」店員的行徑讓她相當受創，不免感嘆「為什麼大家都用異樣的眼光看待…做工的人賺的都是辛苦錢，沒有這些人，你們怎麼有房子住？沒有這些人，你們怎麼有學校讀？我希望大家平常心對待」

貼文一出，意外釣出一堆工人深有同感，紛紛留言回應「被驅趕到已麻痺」、「我都不理他，鷹架工路過」、「這社會本來就這樣了，屠宰工被羞辱過路過」、「做冷氣的超有感，恨死保全所謂的大樓法規，叫人走車道，真討厭」、「妳薪水是他的三倍，不要跟他計較了」、「重點是口袋飽飽的比較實在」

不過也有人認為這只是各自立場不同，希望原PO不要太敏感「說不定他只是有潔癖而已」、「別想太多，那是他的工作」、「超商隨時會有稽核人員巡視檢查，地上有弄髒沒有立即清理，會被扣分數，基本上他們沒有針對任何特定職業。別擔心！」

文章來源：Facebook/爆怨公社

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