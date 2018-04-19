「怕一個人住會出事」 女子摩鐵住一半竟遭店家趕出來

2018年04月19日 21:33 陳慶餘

一個人住錯了嗎？台南一位女網友日前獨自前往新竹出差，因此在晚上6點入住一間汽車旅館，沒想到卻她卻在晚上將近12點時，被店家要求退房，而原因竟然是因為店家不接「只有一個人」的客人，還硬拗是怕她「一個人住會出事」，讓女網友超傻眼。

女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己在因為出差的關係，在4月17日晚上6點入住了新竹的某間汽車旅館，沒想到她在住了5個多小時後，竟遭到店家以「不接一個客人」為由趕出來，讓她氣得大罵「我是從南部到那裡出差的，請問我要去那裡找人陪我住宿啊！」

女網友進一步指出，雖然店家有把錢退給她，但對方原本竟然還要扣他休息的費用，「我沒要求賠償，你們還敢跟我收休息費！是我要退房的嗎？」

最後店家知道理虧，只好全額退款，但仍然硬拗是因為怕女子一個人住會出事，所以才會要求她退房，讓女網友傻眼的表示：「說的很好聽，為了我的安全著想，怕我自己一個人在裡面會出事！難道⋯半夜把我趕出去，我就會更安全嗎？」

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言直呼誇張，「不能一個人住？那我出差都一個人，難道要我睡公園？」、「半夜才趕人也太不合理了」、「如果不收應該一開始就會告知客人不收！怎麼入住後才講，這樣的確不對！」、「台灣有一種危險，叫做：我覺得妳這樣很危險」、「 不收也要先說啊，真的什麼雷都有！」