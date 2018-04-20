你們真的知道什麼是「美國人」嗎？

2018年04月20日 08:24 林嘉三 /綜合整理 ; 范琪斐/時報出版 /綜合整理 ; 范琪斐/時報出版

全世界各地都有這種對美國抱著憧憬，想盡辦法突破移民法令限制來美的合法或非法移民。亞洲國家，包括中國大陸、臺灣、南韓，都有父母來美國坐月子中心生小孩。中美洲的父母，則讓孩子冒著生命危險，自己走過美國邊界。大家路徑不同，結論一樣：小孩當美國人，受美國教育，將來機會比較多，發展比較好。

孩子長大過程很多變數，我不敢打包票，但我對這些父母們最大的疑問，是他們做此重大決定之前，有沒有做足功課。首先，很多人直覺覺得，美國受教育又便宜又好。關鍵字是「便宜」跟「好」。我覺得這個想法完全錯誤，在美國受好教育，「便宜」很難，「好」則不一定。

拿紐約做例子：我的朋友楊小姐，十多年前移民美國，住在紐約市曼哈頓。由於美國義務教育從五歲開始，所以女兒五歲前要去上托兒所，每個月一千五百到三千五百美金，也就是四萬五千到十萬五千臺幣。為何有價位的分別？一來明星托兒所收費當然就比平民托兒所高，另一個關鍵是時間。一千五百美金，通常表示孩子只能上到下午兩點半，三千五百美金孩子上到六點。所以雙親都要上班時，就要上三千五百的那個。這就是為什麼很多父母會選擇一人在家帶孩子，因為出來上班可能還賺不到孩子的托兒所費用。

到孩子五歲上了小學，公立學校學費全免，但美國公校教育品質參差不齊，差距極大，有些壞的公校畢業率一半都不到，所以一定要選好的公立學校去上。好的公立學校一般以住家地址決定，所以孩子還不到四歲就要去買房子住在好學區裡。好學區的房價當然就高很多，在曼哈頓兩房一廳動輒近兩百萬美金(六千萬臺幣)，每月租金則在四千五百美金(十三萬五千臺幣)上下。但美國公校因為差的實在太多，大家都想盡辦法要去擠明星學校，結果造成很多明星小學自行招生，也就是你住在學校隔壁也不一定進得去，一樣要去抽籤。在紀錄片「等待超人」裡，有一段就在描述父母孩子一起去參加抽籤，抽到的，欣喜若狂，沒抽到的，如喪考妣，一家人抱頭痛哭。我一點不覺得他們反應過度，在美國待久了就知道，在資本主義的美國，沒有上好學校，未來孩子脫貧的機會很小，誤入歧途的機會很大，孩子的將來很黑暗。

如何判斷是不是好學校呢？就是看學生考試成績在全美的排行如何。是的，美國學校也考。楊小姐的女兒四歲開始就要考智力測驗，楊小姐說她當時沒經驗，於是只是用政府出的範本幫孩子自行補習，結果考了九十五分，意思是打敗了九十五％應考人。此時她才發現，要申請到前五名的學校得要考到九十九分，所以就去念了另一個普通公校。但才一年半，楊小姐就發現學校教得太慢，孩子的學習興趣己經減低，於是想辦法轉學。這次楊小姐花了一千美金(三萬臺幣)，讓孩子去補考前衝刺班，這次考到了九十九分，順利進了楊小姐心目中理想的學校。

不要以為錢只花到這裡，就可以鬆一口氣。美國公立學校普遍經費緊繃，所以常常要家長捐款。楊小姐告訴我，學校甚至連粉筆都要家長捐。聯絡簿、紙筆都要自己準備不說，有時老師想新加個教材，要三．五美金(一百零五元臺幣)，也要捐。課後要學習才藝，每個孩子通常會有兩到三樣，每個星期要上兩到三小時，不管學什麼，基本上一分鐘一美元，以每週三小時計，每個月要花七百二十美金(二萬一千六百元臺幣)。

楊小姐在接受我訪問時，正在傷腦筋，因為孩子隔年要上國中，要換學校，又要考了。她為了孩子考試，也不敢出遠門旅行。說孩子現在只是符合學校的進度，但如果要進好學校，必須要超前進度兩年才有可能。

訪問中，楊小姐多次提及，美國的學校教得太慢，比亞洲學校的進度慢太多。但她也強調，美國的學校比較重視均衡發展，不像亞洲學校只重課業表現。(我聽過很多亞洲父母有一種弔詭情結，想盡辦法把孩子送到美國受教育，嫌亞洲學校只重課業，看上美國教育的均衡發展，但來了以後，又去跟美國老師抱怨課業教得太慢。)

父母的壓力也不是只在考試的時候，美國學校非常要求父母參與，平常要注意功課，家長會不能缺席，學校的慈善活動要參加不說，很多移民父母抱怨最多的，是還要想辦法跟其他家長社交。要知道，跟其他家長的關係，對孩子在學校交朋友至為關鍵。孩子生日party 找哪個同學來，可是大學問呢。也就是說，不只孩子要學習美國文化，家長也得學習美國文化。

楊小姐夫妻在紐約算中產階級，但即使是富有階層，在紐約要進好學校也很頭痛，不要以為有錢就可以解決。美國私立小學學費動輒一個學期兩三萬美金，很多比念常春藤大學還要貴。付得起，還不一定進得去呢，從幼稚園起就要到處拜託找關係，因為進了明星幼稚園，兩年後才有進明星小學的履歷表，一路才能上明星中學，血統一定要純正。除此之外，小朋友還要學外語、學才藝，才有競爭入學的本錢，因為很多明星學校從幼稚園起就要考入學考了。我有位牙醫朋友在紐約已小有名氣，但因孩子在紐約擠不進理想的私立小學，只好舉家連診所一起搬到舊金山。(此部分請參考「豪門保母日記」，很寫實。)

在鄉下地方，孩子進好學區的壓力沒那麼大，也不會像城市那麼貴，問題是這些學校在當地排名也許不錯，但在全美排名卻不怎麼樣，教學品質有沒有亞洲好是很大的疑問。另一個更大的問題是工作通常都在都市裡，孩子念書，但父母要不要工作？美國現在對外來移民越來越仇視，外國人沒有合法身分在美國找工作非常辛苦，我都為那些有點小積蓄就為孩子移民來美的中年父母捏了一把冷汗。因為小積蓄在美國叫作微積蓄，光健保現在一個月就要一個人六百美金左右，小積蓄很快就燒光了，美國是非常嚴酷的資本主義社會，沒有錢，在這個社會裡，很容易就會掉到社會的底層，真的對孩子的未來比較好嗎？

我的先生Roberto 來自一個非常窮困的背景，他說小時候同學問他暑假去哪個夏令營，他每次都要撒謊，因為去一個夏令營是媽媽兩個月的薪水，根本去不起。但當所有同學都在說，泛舟多好玩、露營蚊子真夠多時，他常覺得很自卑。

所以又有那種專門來美生小孩的父母，生了，拿到孩子的美國護照就走，在美國待的時間不會超過六個月，孩子還是一樣在母國長大，父母在身邊，一直到上高中，才再回到美國來。我們叫這樣的孩子作「小留學生」。小留學生比在亞洲土生土長的孩子有競爭力嗎？我也很懷疑。基本上，這些孩子在來美之前，除了多了本護照，一樣是臺灣╲中國╲韓國人，十多歲就要進入完全不同的環境接受文化衝擊。美國高中是個很高壓的社會，孩子英文說得差一點，好的狀況是被排擠，於是只跟亞洲人混在一起，壞的狀況則是被霸凌。青少年時期又是最反叛的時候，父母在身邊盯得緊緊的，都不一定管得好，更何況小小年紀就要自己照顧自己。我訪問過一些小留學生，很多都反映在美國的前幾年，常常覺得很孤單，不知爸媽為何把他一人丟在美國。我自己在二十五歲時來美，已經有八年的英語教育，頭七、八年還都很鬱卒，很難想像這些孩子要如何一人應付這樣一個陌生的環境。

我個人覺得，到美國來上大學，年紀比較剛好，但要上美國大學，實在不用搞得那麼複雜。現在一大票中國留學生，不都在美國上大學上得好好的？沒錯，有本美國護照上美國公立大學的確是便宜一些，但現在美國公立大學的學費也在往上調，孩子的美國護照能省多少學費？算盤可得打精一點。至於要進哈佛這些知名常春藤盟校，這可不是一本美國護照就能搞定的事，大把美國人花大錢一樣進不去。

拿美國護照最大的差異，我反而認為是在念完書，要在美國找工作的時候，那時美國人的身分的確比外來移民要有優勢得多。只是現在是全球化的環境，很多大公司也到其他國家徵才，也就是說好工作不一定只在美國國內，以全球的戰略角度來看，美國人的身分不會讓你有更多優勢，能力強才是重點。

我不是全盤否定美國的教育制度，美國的好學校重視領導能力、解決問題的能力、表達的能力，培養出來的孩子的確有特殊的氣質。一般來講，自信心超強。大部分美國人不管能力如何，自信心都一百分，這造成美國人過度自信，好處當然就是很樂觀、有衝勁，但有時候也做出很恐怖的事，比如伊拉克戰爭。

我要強調的是真的要生養一個「好」美國人，成本絕對不低，絕對不是花個三、五萬美金來美國坐月子中心六個月可以搞定的。除了金錢之外，還有其他太多要付出。就算是一切如願，真的生了個美國人，孩子也真的受了美國教育，長大以後，成了一個道地的美國人，我很想問這對父母，你們真的知道什麼是「美國人」嗎？當你生了一個美國人，讓孩子在美國受教育長大，孩子的價值觀、人生觀，都會跟你這個臺灣人╲中國人完全不同。你在亞洲長大的經驗，將完全派不上用場；孩子在美國長大的經驗，是你完全無法想像的。美國父母與孩子之間的關係，跟在亞洲的親子關係是完全不一樣的。你知道你跟你的孩子，不但有代溝，還將有文化差異的問題嗎？

所以亞洲媽媽們，想來美國生孩子，我希望妳錢要帶夠，功課要做足，還要有心理準備，妳的孩子可能完全不像妳。如果這是妳要的，｢Welcome to USA!」

本文節錄：【買槍，養馬，呼大麻：范琪斐的美國時間】一書