因孫安佐案槓上！李敖長女列3罪求道歉 邱彰嗆無知

2018年04月20日 10:25 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

孫安佐案事件爆發至今，各界討論不斷，沒想到卻衍生出案外案，李敖長女李文為此和美國權威律師邱彰槓上，除了批評她講話不負責任、過氣，還要她道歉，氣得邱彰反嗆李文指控無知，「講我不尊重專業，妳是哪顆蔥？笑死人，我不想跟她扯！」

李文遺傳父親的大砲性格，日前在政論節目上針對孫安佐事件提出看法，期間Call out給邱彰，沒想到對方回應「現在講這些，對這個案子有什麼用？」等於在節目上當眾「洗臉」李文和現場來賓，再加上邱彰受訪時笑稱自己是「李敖附身」，徹底惹火李文，認為父親過世不久，批邱彰不尊重她的父親，雙方因此槓上。

據《蘋果日報》報導，李文除了不爽父親被邱彰消費，還質疑邱彰聘請年僅16歲的助理合法嗎？直言，「這女的講話特別不負責任，最好不要再開砲，對她的名譽很很不好！」還酸邱彰已經過氣，「希望妳做個可愛的老太太，好好過下半輩子吧，至少不要再說到我跟我爸了！」要求邱彰針對這3點道歉，並尊重專業。

對於李文的指控，邱彰感到莫名其妙，表示自己根本不知道李文是誰，也不認識她，反嗆「她未免太自戀了…，李敖的太太都沒講話，妳來講話？…講我不尊重專業，我怎麼知道妳是哪顆蔥？笑死人，她做這些無知指控，我不想跟她扯！」邱彰解釋，自己曾經訪問過李敖，認為他很幽默、飽學多聞，雙方互動也很愉快，「我是幽默感，一種輕鬆的說法。」

至於被質疑聘請未成年助理，邱彰則澄清對方是她的乾兒子，雙方沒有雇傭關係，「助理對我來說只是形容年輕人來幫助我就是助理。」