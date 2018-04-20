館長PO網徵助理 職缺條件網友心驚驚

2018年04月20日 10:39 林嘉三 /綜合整理 /綜合整理

作風強悍的館長陳之漢先前在臉書張貼了公司加碼的員工福利，讓不少網友稱讚佛心老闆、良心企業，也紛紛留言詢問還有沒有職缺，也想感受這樣的好福利。幾天之後，19日館長在臉書貼出徵助理的訊息，但職缺條件卻讓網友心驚驚。

館長在他的臉書「飆悍」表示，因為他事業拓展，所以有擴編的需求。同時貼出了職缺相關條件，包括不怕苦不怕難不怕死、面試地點林口館、面試時間下午五點到晚上十一點...等，但最後一項「請注意大雄這重點」還特別標註，讓不少網友看了心驚驚。

館長提供給員工的福利，令不少網友羨慕。(圖取自《飆悍》臉書)

館長也留言補充說明，「原本助理都在主要是要做服飾這塊但還是都跟我在一起，所以該做都少不了，健身格鬥也都要練少不了，大雄當然更少不了。」光是這一點，網友紛紛給了各式的回覆。「大雄很可愛，只是愛咬而已」、「我不怕大雄 因為我是小叮噹 伸手不見五指 大雄咬不到」、「企劃、美工、專案管理啥工作都不怕就怕大熊(雄)」甚至有網友開玩笑地說「可以找胖虎，因為大雄怕胖虎，大雄就不敢亂咬了」、「看來這欣資因該很高~不怕死的工作因該上看6位數字吧」或者模擬大雄的語氣說「謝謝爸爸幫我找新玩具⊙_⊙」。

儘管先前館長對待員工的好，讓網友們羨慕不已，都希望有機會能夠成為館長旗下的員工之一。只是「請注意大雄這重點」，可真的就讓不少追隨者得再三思考。