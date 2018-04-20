小阿姨被家中神明附身 竟然是「為了鳳梨起乩！」

2018年04月20日 12:01 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

神明附身多半是下凡來辦事，但沒想到結局竟然超展開！有網友在網路上分享女同事回外婆家過年的「靈異經驗」，提到外婆家神桌上供奉三尊神明，當天拜拜完後，小阿姨突然被上身，不僅眼神變得精光四射，就連聲音也異常低沉，不過一開口卻讓大家相當驚愕，竟然是「為了鳳梨起乩！」貼文曝光鄉民全都笑翻。

原PO貼文透露，女同事外婆家供奉了三尊神明，由於同事對道教不熟，也不清楚供奉的神明是誰，只是拿香跟著拜，不過正當大家拜完要坐下聊天時，小阿姨卻突然跌坐在椅子上昏了過去，嚇得全家亂成一團準備將她送醫。

沒想到就在此時，小阿姨突然很大力的站了起來，「用一種很特別的姿勢走路，每一步都跨很大步，好像邊走邊跳一樣，眼神也變的精光四射，掃射過家裡每個人後，她在外婆前開口了，聲音也和平時不一樣變的低沉…」

「吾乃X府千歲」(註：是三尊神明其中之一)

看到這一幕，在場眾人全都嚇傻，因為平常家中祭拜神明的方式就是很普通的祭拜，從沒遇過這種狀況，沒想到更讓大家驚嚇的來了…

「信女啊！妳供的鳳梨太高，擋住吾視線，以後要注意不要擋住。」

就在大家還傻愣的時候，小阿姨不久又頹然倒在椅子上，等她張開眼睛之後又恢復原本的樣子，反倒是疑惑為何大家全都站著嘴開開的看著她。接著眾人往神桌一看，果真「外婆當天確實供了葉子特別高的鳳梨在那位Ｘ府千歲的前面。」

貼文曝光後鄉民笑成一片，紛紛留言回應「太好笑了！鳳梨葉太高」、「正經嚴厲的降駕說這事超好笑」、「家神都這麼幽默嗎」、「還以為又是什麼通靈王事蹟結果這麼可愛」。

也有人透露，原本家中神明桌正對飯廳，但他們家家神向他反應「我不想看你們吃飯，幫我擋起來」，後來只好用投影布幕遮擋，還可以看影片。

另外，還有鄉民表示「我家以前有發生過神明安座的時候沒安好，讓窗戶框擋住了神明一眼，後來神明也是讓來我家作客的舅舅起乩，說窗框擋住祂一眼，讓他無法完整地保護我們家，會有死角讓不好的靈趁機跑進來之類的。」