小阿姨被家中神明附身 竟然是「為了鳳梨起乩！」

示意圖，與本文無關。圖為三重先嗇宮舉辦「神農文化祭」，依照古制辦「天子祀酒御宴」，禮數周全、繁多。（本報資料照片／謝幸恩攝）

友善列印
／綜合報導

神明附身多半是下凡來辦事，但沒想到結局竟然超展開！有網友在網路上分享女同事回外婆家過年的「靈異經驗」，提到外婆家神桌上供奉三尊神明，當天拜拜完後，小阿姨突然被上身，不僅眼神變得精光四射，就連聲音也異常低沉，不過一開口卻讓大家相當驚愕，竟然是「為了鳳梨起乩！」貼文曝光鄉民全都笑翻。

原PO貼文透露，女同事外婆家供奉了三尊神明，由於同事對道教不熟，也不清楚供奉的神明是誰，只是拿香跟著拜，不過正當大家拜完要坐下聊天時，小阿姨卻突然跌坐在椅子上昏了過去，嚇得全家亂成一團準備將她送醫。

沒想到就在此時，小阿姨突然很大力的站了起來，「用一種很特別的姿勢走路，每一步都跨很大步，好像邊走邊跳一樣，眼神也變的精光四射，掃射過家裡每個人後，她在外婆前開口了，聲音也和平時不一樣變的低沉…」

「吾乃X府千歲」(註：是三尊神明其中之一)

看到這一幕，在場眾人全都嚇傻，因為平常家中祭拜神明的方式就是很普通的祭拜，從沒遇過這種狀況，沒想到更讓大家驚嚇的來了…

「信女啊！妳供的鳳梨太高，擋住吾視線，以後要注意不要擋住。」

就在大家還傻愣的時候，小阿姨不久又頹然倒在椅子上，等她張開眼睛之後又恢復原本的樣子，反倒是疑惑為何大家全都站著嘴開開的看著她。接著眾人往神桌一看，果真「外婆當天確實供了葉子特別高的鳳梨在那位Ｘ府千歲的前面。」

貼文曝光後鄉民笑成一片，紛紛留言回應「太好笑了！鳳梨葉太高」、「正經嚴厲的降駕說這事超好笑」、「家神都這麼幽默嗎」、「還以為又是什麼通靈王事蹟結果這麼可愛」。

也有人透露，原本家中神明桌正對飯廳，但他們家家神向他反應「我不想看你們吃飯，幫我擋起來」，後來只好用投影布幕遮擋，還可以看影片。

另外，還有鄉民表示「我家以前有發生過神明安座的時候沒安好，讓窗戶框擋住了神明一眼，後來神明也是讓來我家作客的舅舅起乩，說窗框擋住祂一眼，讓他無法完整地保護我們家，會有死角讓不好的靈趁機跑進來之類的。」

文章來源：PTT

維修手機驚見恐怖場面 網友見...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。