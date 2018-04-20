一套4萬！「台男系穿搭」遭美鄉民酸爆：潮牌穿成災難

2018年04月20日 13:38 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣氣候悶熱，不少男性喜歡以T恤搭配牛仔褲或運動褲的舒適穿搭為主，不過稍有不慎，相當容易被貼上邋遢標籤，而這種「台男系穿搭」近日更在美國論壇《Reddit》掀起討論，一致認為是「悲劇穿搭」，消息傳到PTT，有眼尖的鄉民發現他們全身行頭起碼4萬！

《Reddit》日前貼出一張照片引起美國網友熱議，只見照片中左邊的男生，頭髮略顯凌亂，一件黑色棉質長袖上衣搭配寬鬆運動褲，腳上穿著的是名牌運動鞋，後背包則是隨意歪斜的掛在身上，左邊背帶還落在胳膊處；右邊男子則是穿著羽絨外套，搭配緊身運動褲與灰色運動鞋，同樣走休閒風格。

這兩名學生的穿著打扮遭到美國網友毒舌謾罵，「這種穿衣風格太糟糕」、「潮牌被穿成災難」、「這種生活自理的方式都還能出國唸書，大概是父母很有錢吧」

照片被台灣網友分享到PTT，直言「這不正是台男最常見的穿著嗎？穿著宅宅的外套，外加長短背帶不一的背包，穿著鬆垮的褲子，這不是標準宅男打扮嗎？別說這是正常穿著了，敢穿這樣到處去外面晃也是蠻有勇氣的！」

對此，不少鄉民紛紛留言回應「台男看習慣了，怎麼看這個覺得很正常啊」、「左邊那位穿的是世界肥宅通用吧，右邊在台灣可潮到出水」、「歐美肥宅也是這穿法，人的問題」

不過也有專業鄉民透露「他們全身都是潮牌你也敢嘴，那一套全身要4萬」、「光是鞋子，兩雙市價都要兩萬了」、「全身都是頂級潮牌欸」