領不了包裹大鬧超商 奧客竟嗆：為難你們我很開心！

超商取貨示意圖（資料照／非當事人）

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做服務業已經夠辛苦了，遇到無理取鬧的奧客真的是會讓人心很累，日前一位超商店員在臉書發文抱怨，指出依照規定，顧客要領取不用付錢的包裹，一定得出示與包裹上相同名字的身分證明，沒想到他近日卻遇到一位名字與包裹上不同的客人堅持一定要領走包裹，甚至還大鬧超商驚動警方，讓他超無奈。

該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，該名奧客用「暱稱」訂了0元的包裹，但是因為拿不出名字相同的證件，所以領貨時遭到店員拒絕，沒想到到這名奧客卻開始鬼打牆，怒嗆店員「我用暱稱訂有什麼不對？用暱稱錯了嗎？我如果硬要把包裹拿走，難道你們要叫警察抓我嗎？」雖然嘴巴上這樣說，但最後先報警的卻是這名奧客，而警方到場後也相當無言，沒多說什麼就離開超商。

網友進一步指出，該名奧客領貨失敗後，之後又再度來到店內無理取鬧，怒嗆店員「你們這樣不給我領你們有比較開心嗎？」而他聽到後也無奈反問「那妳這樣為難我們妳有比較開心嗎？」沒想到對方竟然回答「有啊！我為難你們我很開心啊！」讓店員當場傻眼。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言「新聞常在報這種事，還是有人不用本名取貨，是真的不知規定還是本名見不得人呢？」、「新聞都有上過了。不要用暱稱收件…拿不出證件怪誰？」、「有沒有影片放出來讓大家笑笑」、「奧客無極限」。

大貨車內輪差有多恐怖？兩張照...

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