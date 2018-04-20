學徒看到日薪900就閃？他反駁：根本不被當人看，難怪傳產失傳！

2018年04月20日 16:36 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

學徒的行情應該要多少才合理？一名年輕磁磚師傅日前發文抱怨，許多年輕人一聽到日薪900元轉頭就走，但卻有網友反駁「不是年輕人不吃苦！是根本不被當人看！」

一名25歲的網友發文表示，現在學徒薪資只要低於1000元都是太少，他認為在學習一技之長之前，也要顧及到現實的溫飽問題，並表示自己10年前當工廠學徒時，一天500、包三餐住宿，「試問現在有幾個嘴巴說800太多的老闆能做到？」

他也舉出70年前爺爺的那個時代，雖然包三餐住宿、不給薪資，但當年沒有太多額外花費，不像現在光是摩托車油錢、手機費、三餐費用…撇除其他雜項，一筆筆都是開銷。

對於不少人拿學徒跟學生做比喻，狂酸「補習班花錢就覺得應該，當學徒日薪水800卻嫌少！」他認為，學徒跟學生雖然差一個字卻天差地遠，反問「你老師不爽可以問候學生父母甚至打學生？不好意思！學徒只要做不好或是剛好遇到師傅更年期一句問候就來！你想得到的難聽都有！甚至一只鐵鎚就飛來了！你上課可以打瞌睡玩手機嗎？不爽可以罵老師？翹課？」

原PO也提到，人生就像是一場賭博，雖然不少師傅抱怨學徒技術學到手就跑了，但他強調，如果帶人有帶心，就算學徒出去創業，只要師傅有需要，依舊會回來幫忙，「但那種愛計較東計較西的老闆！我直接說今天就算我是你學徒！我學會也一定跑！你愛算！我比你更會算！」

對於許多老一輩的都說，沒那個屁股不要跟人要求那個價錢，原PO也深感認同，但也反問「你花的起1600-1800請粗工、搬運工！花不起1000-1200請學徒？學徒應該這樣被糟蹋？」他感嘆說道，「我曾經以為跟我一樣80後年輕人吃不了苦，但看了最近言論，不是年輕人不吃苦，是根本不被當人看！」

最後，原PO語重心長地說「就連日本人都可以說我們木工技術是他們國寶！要怪誰？怪我們國人敝帚自珍？還是怪我們自己人不懂得將心比心！拜託在繼續有這種心態的！說不定幾十年後我們的祖傳技術都變成別人的祖傳技術！不覺得很可笑？」

他也向那些老闆喊話，「你是在找學徒找幫手，甚至是可培養成未來班底的人！不是打訴訟打選舉甚至審問犯人，請擺好位置。」

貼文一出，不少人認同「做學徒的無非是想要未來，但眼前最基本的開銷都不夠活了，怎麼可能做得下去…重點還是老闆願不願意帶人又帶心啊」

也有人認為，「這其實不用聊，就是自由市場，師傅需要人幫，那師傅得出到能吸引人的價格；學徒需要人學，那學徒得自行壓縮自己的需求。但總歸，不肯出錢又愛抱怨傳產沒人做的那種真的很智障。」