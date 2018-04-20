小雲寶寶穿黑絲借錢狂被白眼 路人看傻：屁啦

2018年04月20日 17:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

廠商找來小雲寶寶挑戰「台灣最具人情味？」街頭實測。（影片取自小雲寶寶臉書）

前香港英雄聯盟（LOL）女子戰隊成員、知名實況主「小雲寶寶」（謝天雲）在電競圈小有名氣，2016年爆發裸照外流事件，因而沉寂許久，日前她重返螢光幕，穿著低胸、熱褲、黑絲襪現身信義區，上街進行借錢挑戰，多次遭到冷眼拒絕。

長相清純可愛的小雲寶寶，是前AHQ Girls女子戰隊隊員，2年前因為私拍照外流一度關閉臉書和實況頻道，淡出電競圈許久，再度重返實況圈的她有15萬粉絲追蹤。日前她一頭棕色飄逸秀髮，套上黑色皮衣、低胸小可愛，下半身則是熱褲配上黑絲襪，腳踩高跟鞋，性感現身信義區，逢人就問「不好意思，我發現錢包不見了，然後現在沒有錢回家，你可以借我100塊嗎？」

小雲寶寶在電競圈小有名氣，2016年爆發裸照外流事件，因而沉寂許久。（圖／翻攝小雲寶寶臉書）

面對小雲寶寶突如其來的借錢舉動，不少人冷眼拒絕，「我現在趕時間」、「妳要借錢？屁啦！」就怕遇上詐騙。所幸最後有路人認出她是誰，直接掏出100元給她，讓她開心道謝，還在臉書上感動直呼「這次深刻感受台灣人情味！我想定居台灣啦。」

事實上，這是廠商找來小雲寶寶挑戰「台灣最具人情味？」街頭實測，只要路人成功掏出100元，她便會坦承一旁有鏡頭拍攝，並將百鈔退還，受測結果也讓民眾又驚又喜。不少網友看了影片後紛紛留言回應「那個帶女朋友的我看他女友快殺人了」、「應該只有女生比較容易吧～要是男生可就難了」