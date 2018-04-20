溜進成人電視台 網紅突然彈出來…對辣模瘋狂噴射

2018年04月20日 19:34 陳慶餘

So yeah.. I sneaked into @BabestationTV again.. Sorry guys!! Hahaha pic.twitter.com/HAHJiPzNFG — Digit Davis (@DigitDavis) 2018年4月16日

英國一名以拍攝惡作劇影片走紅的網紅戴維斯（Digit Davis）日前在推特上貼出一段最新的惡作劇影片，這回他把腦筋動到了英國當地知名的成人電視台「Babestation」上頭，他將自己藏在一個巨大的紙箱內當成包裹「偷渡」到電視台內，再趁著電視台裡辣模在鏡頭前搔首弄姿時，拿出彩帶噴罐對這些辣模瘋狂噴射，嚇得她們花容失色當場尖叫連連，過程全透過直播放送。

根據《太陽報》報導，戴維斯在友人的幫助之下，躲在箱子內被運進電視台的倉庫內，在確定自己已經成功潛入電視台後，他拿出預藏的小刀劃破箱子，接著就拿著彩帶噴罐開始找尋下手的目標。

接著戴維斯就這樣大搖大擺的從倉庫走到攝影棚前，果然看到不少火辣的女模正在鏡頭前展現自己的曼妙身材，而戴維斯就趁著女模不注意，拿出彩帶噴罐朝其中一名穿著黑色性感內衣的女模瘋狂噴射，嚇得她當場驚聲尖叫。

影片曝光後，不少網友都對戴維斯的超狂惡作劇給笑翻，紛紛標記朋友來朝聖，更留言表示：「太狂了」、「還有直播對比圖，真的笑翻」、「有夠天才」，但也有網友認為，戴維斯能夠長驅直入電視台的攝影棚實在是不合理，懷疑這一切都是套好的宣傳手法。