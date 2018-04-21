體驗泰國抓龍筋！他下一秒遭「瘋狂扯蛋」 崩潰喊：要分裂了

2018年04月21日 11:04 杜炤佑

許多人到泰國當地都會嘗試泰式按摩，日前就有一名網友分享到泰國「抓龍筋」的經驗，以為遇到一個元老級的老婆婆幫忙按，一開始過程都很舒服，沒想到最後老婆婆卻開始「扯蛋」，還越拉越誇張，「扯了一張A4紙那麼大片蛋皮」，甚至用腳踩，就像是「想把兩個蛋按出四個蛋」，讓他痛到崩潰。

網友在PTT分享在泰國體驗「抓龍筋」的心得，他表示，去年在泰國旅遊時，體驗了傳說中的「古法抓龍筋」，上網查還發現有壯陽、舒解疲勞的功效，且沒有色情成份，於是他就找了一位朋友去了一間正宗的知名店家體驗。

原PO表示，一進到店裡，店員果然看起來年紀都很大，「應該都有七八十歲了」，過了5分鐘後，他與友人被分配不同的房間，接著一位老婆婆就進來，示意原PO將衣服、內褲脫光，並趴在床上，「前半部份與大多泰式全身按摩大致相同，只能說老太太手法純熟，力度及位置都很準確，很快我就進入了放鬆的狀態。」

後來老婆婆請他轉過身，開始了所謂的「古法抓龍筋」療法，「我聽到老太太說了些泰文，還問我O不OK，我隨便說了句OK」，沒想到噩夢就此開始，「一開始其實是還不錯的，按龍筋與菊花間的穴道到位，也不難受，手法純熟，某些穴道還會令我三秒硬起來，在個老太太面前硬起來，也好害羞。也有個穴道是一按下去就會馬上軟掉，這種神奇的體驗令我又驚又喜。」

但之後原PO卻開始覺得不對勁，「老太太開始拉扯我的蛋皮，而且是很用力地拉，拉完之後用力地搓，搓完又用力地拉，由於我是躺著，不知道扯了多長，但感覺扯了一張A4紙那麼大片蛋皮」、「我真的不知道怎麼形容，如果硬要說，就是像細胞分裂一樣，老太太想把兩個蛋按出四個蛋來。」

當時原PO嚇得示意老婆婆輕一點，老太太卻回他：「OKOK！YOU SLEEP DOWN」，現在回想起來，原PO無奈地說：「我用國語說，她怎麼可能聽得懂，最他X可惡是老太太OK個屁呀。」期間，有一位小姐進來說：「YOUR FRIEND ADD ONE HOUR」他心想，應該是加了一個鐘頭的意思吧，基於不想多等朋友一小時，於是也跟著加鐘。

接著老婆婆繼續踩背，原PO以為痛苦的療程終於結束，正當他享受在其中時，老婆婆又示意他轉身，「老太太回到我胯下，她竟然在踩我的蛋，是他X用力的踩，就像月光寶盒裡那樣被踩」，「我一直喊說NO！NO！」老婆婆還笑著說：「OK！OK！SLEEP DOWN！SLEEP DOWN！」然後繼續踩，讓他超崩潰。

結束後，原PO走出房間問朋友感覺如何，「但從他表情就知道，他的經歷與我大致相同」，而且2人發現，那個年輕小姐是故意和雙方都說「對方要加鐘」來話術客人。最後，一個人付了2000泰銖（約1881元台幣），一回飯店吃飽後，沒多聊天就各自睡了，第二天蛋蛋還腫到不行。

文章一出，其他網友紛紛笑翻，「所以壯陽是因為腫起來？」、「看得都蛋疼了」、「好慘」、「聽了更想去」、「我在曼谷按過的也沒你這麼激烈啊」、「笑死了哈哈哈」。