國二弟慣性偷錢翹家！佛心母堅持「用愛感化」 網：媽媽要先改變

國二弟慣性偷錢翹家！佛心母堅持「用愛感化」 網：媽媽要先改變(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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孩子到叛逆期時總是令父母頭痛！日前一名女網友在臉書發文表示，自己就讀國中二年級的弟弟行為偏差嚴重，只要身上有錢就不回家，讓爸媽相當擔憂。日前，原PO的弟弟又偷了奶奶的1500元翹家，但媽媽卻堅持要「用愛感化」他，讓她這位姊姊很無奈，只好上網尋求廣大網友的建議。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，就讀國二的弟弟正值叛逆期，過去曾偷過父親的手機、盜刷信用卡4萬多元，後來只要手上有錢就不想回家，連要繳到學校的午餐費都會被他拿去亂花；而日前弟弟又偷拿走了奶奶的錢翹家，讓她氣憤又無奈。

國二弟慣性偷錢翹家！佛心母堅持「用愛感化」 網：媽媽要先改變 原PO與媽媽的對話。(圖/爆怨公社)
國二弟慣性偷錢翹家！佛心母堅持「用愛感化」 網：媽媽要先改變 原PO與媽媽的對話。(圖/爆怨公社)

女網友說，自從父母離婚後，弟弟就跟著爸爸居住，但只要一有事就會來找媽媽，媽媽則認為該用愛感化弟弟，連這次弟弟再度偷錢翹家，媽媽依舊怪罪自己沒有盯好弟弟，讓身為姐姐的她都不知道該怎麼辦。

文章曝光後，其他網友紛紛回應「現在的小孩真的是都太寵了，哪像以前跑出去唱歌，回到家被我爸用皮帶打，那時候都高二了，照打不誤」、「建議帶到派出所曉以大義」、「媽寶都是被媽媽寵出來的！媽媽自己先改變兒子才有可能被改變」、「媽媽本身就是最大問題，什麼叫國二了還不能自己控制行為」。

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