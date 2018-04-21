一個人不給住？女客控遭半夜趕出門 摩鐵出面喊冤

2018年04月21日 16:23 陳慶餘

台南一位張姓女子日前在臉書指控，自己到新竹出差，晚上入住了香山區的一間汽車旅館，但沒想到卻在晚上12點被店家以「怕她一個人住會出事」為由要求退房。在女方爆料後，業者也出面喊冤，表示當下就有告知女方不能一個人住，而對方也說之後會有朋友來，所以才會通融，但之一再確認都是只有一個人，所以才會要求女子退房。

女網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己在因為出差的關係，在4月17日晚上6點入住了新竹香山的一間旅館，沒想到她在住了5個多小時後，卻遭到店家以「不接一個客人」為由趕出來，讓她氣得大罵「我是從南部到那裡出差的，請問我要去那裡找人陪我住宿啊！」女網友更進一步指出，雖然店家有把錢退給她，但對方原本竟然還要扣他休息的費用，「我沒要求賠償，你們還敢跟我收休息費！是我要退房的嗎？」

對此，遭到爆料的摩鐵業者則是出面澄清，表示當天櫃台人員都有事先告知他們不接單獨的女性客人，但對方卻表示過一陣子會有朋友一起來住，所以櫃檯才會通融放行，而在女子入住後，館內人員也每隔一段時間就會電話確認對方口中的友人是否已經到場，但一直到半夜12點，對方的友人都不見蹤影，所以才會請她離開。

不過在摩鐵出面喊冤後，張女也立刻在臉書發文反擊，指出當天入住時就有在櫃檯打電話給友人，由友人跟店家對話，指控業者喊冤時怎麼不提到這件事？

張女強調，當下就要求店家調閱監視器，表示自己說的是「可能有訪客（因為我感冒，朋友可能送藥來）」，而不是「有朋友要來陪我住宿」，但對方卻說要調閱監視器要有警方在場，她才會表示「那就報警處理」，但警方到場後業者卻還是自說自話，影片還是沒有調出來。