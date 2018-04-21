奇葩！清潔婦欲跳樓輕生 哭喊「公司裁員沒裁我」

2018年04月21日 18:41 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人都希望有一份工作養活自己，若接到被公司裁員的消息，應該都會感到憂心。大陸成都一位中年婦女日前爬上樓頂企圖跳樓輕生，員警趕緊到場安慰對方，趁婦女未注意之際將她救下，不過最後得知她尋短原因，竟然是因為「沒被公司裁員」。

綜合陸媒報導，邛崍市公安局於本月12日上午接獲報案，得知一名婦女爬上公司頂樓圍牆，企圖要輕生。員警立即抵達現場，一邊解了情況一邊安撫對方情緒，趁她未注意時，趕緊從後面將她救下，才沒有釀成不可挽回的悲劇。

據了解，該名中年婦女在一間旅館擔任清潔人員，由於她近日想離職，正巧又碰到公司裁員縮減人力，因此希望公司可以裁掉她，讓她獲得遣散費，回家照顧生病的公公，沒想到計畫並未照她希望的進行。而公司負責人表示，裁員時考慮到該婦是老員工，因此才未進入被裁名單。

對此，公司負責人也感嘆「她自己不願意幹，哪還能硬要賠錢給你啊！」由於當時雙方未進行溝通，才會造成這種尷尬的局面，而目前婦女已離職。許多網友則表示「把你裁了公司賠償的多，公司不傻」、「奇葩了啊！人家為被裁哭，你卻為沒被裁哭」、「這下不裁也裁了，賠償也沒了」。

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