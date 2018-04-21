健身男臥推100公斤太用力 內臟破裂流出身體一半血

2018年04月21日 20:57 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少人重視身材體態的鍛鍊，不過在運動期間千萬要量力而為。大陸湖南長沙一名男子，日前在進行肌肉訓練「臥推100公斤」，沒想到身體不堪負荷，導致他內臟撕裂，大量出血引發休克，身體幾乎一半的血液都累積到腹腔內，搶救後才撿回一條小命。

根據《梨視頻》報導，22歲范姓男子平時有健身習慣，日前一如既往至健身房運動，回家後雖然曾一度感覺肚子不舒服，但他未多加留意，沒想到過了幾小時後，肚子越來越痛，甚至感覺肋骨間像被撕裂一樣，忍到淩晨5點才請室友帶他至醫院就醫。

醫師透過CT檢查發現，范男腹腔內有大量積液，肝臟、脾臟附近也是如此，由於積液濃度高很像血液，而患者的血紅蛋白指數也不斷下降，研判男子是失血性休克、腹腔積血。醫師趕緊進行手術，發現患者腹腔內有2600ml積血，不過人體總血量約5000ml，代表范男已流出全身一半的血。

所幸手術相當成功，范男目前正在靜養，而為何會發生內臟撕裂爆血的狀況，他憶訴，當天在進行臥推訓練，就和平時一樣，負重是100kg，推測可能是用力過猛，才會導致身體不堪負荷，再者出血後雖出現肚子疼現象，但他未及早就醫，使內臟出血量更大，醫師也叮嚀，運動前必須暖身，運動時量力而為，假若運動完感覺不適就需及早就醫。