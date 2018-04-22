80公斤胖妞減重一年！甩肉變身正妹 朋友差點認不出來

80公斤胖妞減重一年！甩肉變身正妹 朋友差點認不出來(圖翻攝自/moretify)

友善列印
/綜合報導

運動不只是希望打造完美體態，也是為了能擁有健康。馬來西亞一名正妹外型可愛，日前她PO出自己的「黑歷史照」，身材嬌小的她竟曾胖到80公斤，之後靠著堅強的意志力運動，花了一年的時間瘦下20公斤，如今搖身一變成萌妹，她寫下心路歷程與網友分享，她朋友更嚇得表示「這真的是你嗎？」

正妹Ying在臉書公開自己的黑歷史(圖翻攝自/moretify) 正妹Ying在臉書公開自己的黑歷史(圖翻攝自/moretify)
正妹Ying瘦身有成，模樣也相當的可愛(圖翻攝自/moretify) 正妹Ying瘦身有成，模樣也相當的可愛(圖翻攝自/moretify)

正妹Ying在臉書表示，原本不想公開自己的黑歷史，但希望激勵其他人，因此才PO出自己的故事，2017年她達到最胖與最瘦的兩個巔峰，體重曾一度飆至80公斤，靠著後天的運動努力才瘦下來，「現在往回看，真的是一步一腳印挺過來的，每一個階段努力得自己，我都很喜歡」。

Ying非常有毅力的運動，才擁有如今的成果(圖翻攝自/moretify) Ying非常有毅力的運動，才擁有如今的成果(圖翻攝自/moretify)

她也PO出四張減肥前後的對比照，甚至穿同一件衣服做比較，原先圓潤的雙頰，已被減到變V 字小臉，而她的大腿更是有明顯變化，身材原本的穿「XXXL」尺寸，變成穿著合身的小洋裝，她也秀出健身時的照片，儘管當時身形較豐滿，但在教練的指示下努力達標，整張臉滿滿都是努力的汗水。

YingPO出減肥前後對比照(圖翻攝自/moretify) YingPO出減肥前後對比照(圖翻攝自/moretify)

而Ying也透露，減肥沒有捷徑，最重要的就是靠健康飲食與定期運動，每週她會上健身房4次，在教練的指示下做有氧、無氧與重訓等課程，其餘時間則是慢跑。許多網友與朋友看見前後對比照，不禁驚呼「這根本不同人吧！」、「我的天啊！照片中的胖妞是你？」、「真的好有毅力」、「不可思議，現在你很成功，好美！」。

網友對於她的堅持相當佩服，紛紛表示要向她學習(圖翻攝自/moretify) 網友對於她的堅持相當佩服，紛紛表示要向她學習(圖翻攝自/moretify)
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