無速限卻不常發生死亡車禍？德國高速公路成功的8要素

2018年04月22日 07:00 陳慶餘

德國的無速限高速公路享譽國際，不少外國官員考察時都會指定到德國人的高速公路去一睹其成功的奧秘，不過其實除了無速限外，德國的高速公路系統是世界上最好的公路系統之一，而更驚人的是，在德國高速公路上發生交通事故的死亡率，比其他有速限的國家卻反而低上不少，《獨立報》近日就整理了德國的高速公路系統會這麼出色的8個關鍵原因。

一、高速公路無速限

德國高速公路無速限眾所皆知，但其實在某些路段（像是農村路段）其實是有所限制的，但即使如此也足以讓駕駛從Ａ地點快速地抵達Ｂ地點。

二、駕照的取得相當不易，因此駕駛的素質都很好

要在德國獲得駕照，民眾需要參加大量的駕駛課程，而且還必須接受基本的急救培訓，最後還有一個難到不行的多選題考試和路考要通過，而這整段考照的過程，除了要花費超過2000美元（約5.8萬新台幣）外，時程更是長達6個月，在這樣嚴格的考照制度下就意味著更少的事故，更少的事故意就味著更少的死亡人數。

三、道路維護的品質相當良好

為了乘載更高的交通流量以及讓高速駕駛的駕駛們能夠安全的開車，德國的高速公路採用多層混凝土建造，路面也會定期檢查是否有任何異常或損壞，若在檢查過程中發現任何需要修補的地方，則是會將損壞部分周圍的整個區塊一起替換。

四、嚴格執行從左側超車

德國是左駕，因此也有明文規定需要從左側超車，相關的類似規定在各國都有，但因為德國人嚴謹的個性，因此這樣的規定他們格外嚴格遵守，若駕駛開車較慢，也會自動靠右讓後車先行，形成一個互相禮讓、大家都很守規矩的良好環境，事故發生率自然就低。

五、德國的車檢相當嚴格

在德國，所有汽車都必須定期進行徹底的檢查，來確保車輛開上路是安全的。這樣的嚴格車檢，除了能減少駕駛者本身因為車輛本身事故造成的危險外，同樣也能夠保護其他駕駛的安全。

六、駕駛很少看到德國警察出現

不少人在看到警察時，即便沒有犯罪也會不受控制的緊張起來，但這在德國的高速公路上卻不成問題。在德國的高速公路上看到警察的機率微乎其微，除非你是行經那些有速限的路段，或是真的嚴重違規，不然德國的警察在高速公路上幾乎不存在。

七、車輛之間的安全距離有非常嚴格的規定

即使是在德國的高速公路上沒有太多的警察出現，但駕駛只要一但有未保持安全距離的情況發生，駕駛就會遭到重罰，罰款會是從450美金（約1.3萬新台幣起跳）。

八、開上高速公路完全免費

比起其他國家在高速公路上有不少收費站，在德國開上高速公路唯一需要支付費用的就只有大卡車，而民眾除了能夠省錢外，也可以減少塞車情形。