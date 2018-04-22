出生證明怪怪的！戶政員一句話破解 他震驚「機車上想好久」3萬人淚

2018年04月22日 08:15 杜炤佑

「生的請一邊，養的恩情大過天。」16日一名男大生因為要去算命，獨自到戶政事務所申請出生證明，卻意外發現資料上姓氏都不對，問了戶政員才得知自己的身世，讓他完全不敢相信，在機車上呆坐了好久，「我不會讓你們知道我已經知道」，文章也引來3萬名網友討論。

一名男大生在論壇「Dcard」PO文表示，從來沒有想過宛如八點檔的事情會發生在自己身上。近日為了去算命，於是他到戶政事務所申請出生證明，沒想到當下看到資料時，發現自己的姓氏與生母姓名都不對，於是問了戶政人員：「不好意思，我的姓氏好像不太對，連名字都不對，也沒有爸爸的名字」，戶政人員回：「媽媽之前有改過姓嗎？」然後又接著問：「所以你不知道嗎？」男大生一頭霧水地說：「知道什麼？」沒想到戶政人員便說：「你現在的爸爸媽媽是養父母，在你一出生就收養你了，他們沒讓你知道，代表他們很愛你。」

當時，男大生聽了相當震驚，「沒有什麼不好的想法，只是可能突然不敢相信，我竟然是被收養的。」離開事務所後，男大生坐在機車上思考了很久，心想「這20幾年來老爸老媽，還有姊姊，甚至是舅舅，對我的付出真的全心全意，儘管我以前怎麼叛逆，怎麼讓他們生氣，從來沒有放棄過我，他們在我身上花的心力，真的跟親生的沒有分別，甚至更多……。」

男大生說，慶幸自己已經到了成熟懂事的階段才得知這個事實，「爸媽年紀都已經7開頭了，身體也都不是很好，媽媽在前年發現大腸癌第四期，家人心裡都有個底。我不會讓你們知道我已經知道，我想你們有你們的苦衷，也不想讓你們擔心。」

最後男大生告白說：「爸媽謝謝你們！」、「我只是想說，謝謝你們當初收養我，讓我是現在的我，讓我有現在的生活，讓我在一個完整的家庭裡長大，我打從心底的謝謝你們愛你們，從來就沒有什麼養父母，只有我的爸爸跟媽媽。」

男大生申請出生證明後，竟意外發現自己的身世。(圖/翻攝自Dcard)

文章一出，馬上引來3萬名網友按讚留言，「我也是長大之後才知道，我有一個從來沒見過的姐姐」、「我跟你一樣，所以我們要更加努力回饋給他們」、「我是上大學之後才知道我非我親生父母所養」、「換你好好照顧他們」、「好感人！要好好照顧他們，這是最溫暖的回饋與報答，親情真偉大，天下父母疼愛子女的心都是一樣深厚的」、「看到眼眶都濕了」。