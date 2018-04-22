曖昧1年嫌太久！變態男網購「聽話水」迷姦女 下藥過程曝光

曖昧1年嫌太久！變態男網購「聽話水」迷姦女 下藥過程曝光(圖/翻攝自看看新聞)

友善列印
／綜合報導

太可惡！日前大陸上海發生一起迷姦案，一名顧姓男子1年多前在地鐵結識一名陳姓女子，2人多次單獨約會、吃飯，雖然彼此有好感，但一直處於曖昧階段沒進展，於是顧男就趁機在某次約會中，偷偷在陳女的飲料中加入「聽話水」，等對方意識不清後，再帶到旅館性侵得逞。

據《看看新聞》報導，顧男供稱，1年多在地鐵主動搭訕陳女，2人也互相交換聯繫方式，時常互傳訊息聊天，顧男因此對女方產生情愫，也多次約女方外出單獨吃飯、看演唱會等，關係僅至於牽過小手。雖然2人互動親密，但顧男無法忍受與陳女長期處於曖昧階段，於是在網路上購買一款名為「聽話水」的迷幻藥，宣稱無色無味，還能令人「乖乖聽話」、「你想幹嘛就可以幹嘛」等功效，隨後更假借吃飯名義邀約陳女見面。

曖昧1年嫌太久！變態男網購「聽話水」迷姦女 下藥過程曝光 顧男在陳女的飲料中下藥。(圖/翻攝自看看新聞)

影片中，2人吃飯期間都有持續玩手機遊戲，顧男趁陳女玩遊戲時，快速地往女方飲料內下藥，等到陳女遊戲結束後將飲料喝光，開始出現暈眩、意識不清的症狀時，顧男便立即扶著陳女前往事先預訂好的旅館性侵得逞。陳女事後醒來發現自己躺在旅館，驚覺自己可能遭到侵犯，趕緊報警處理，但顧男早已不見蹤影。

曖昧1年嫌太久！變態男網購「聽話水」迷姦女 下藥過程曝光 顧男見陳女意識不清後，便帶她前往事先預定的旅館性侵得逞。(圖/翻攝自看看新聞)

根據警方指出，如服用該款「聽話水」，會出現神智不清、意識薄弱等症狀，還有催情效果。呼籲女性朋友外出時，須多加留意餐點及飲料，以免讓他人有機可趁。目前顧男也已遭到警方依強制性交罪嫌起訴，將面臨司法審判。

文章來源：完整影片點這

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