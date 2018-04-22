櫻花妹沒穿內衣露出車頭燈 影片曝光網友HIGH翻

女子騎單車騎一半，竟掀衣露出胸部（影片截圖）

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影片目前已經刪除，但早被網友備份（翻攝推特） 影片目前已經刪除，但早被網友備份（翻攝推特）

兩名沒穿胸罩的櫻花妹在晚上共乘一台單車在路上閒逛，但不知是嫌晚上騎車看不清楚還是有什麼理由，竟突然拉起上衣露出「車頭燈」，讓一旁拍攝的男友人見狀後興奮大叫，影片在推特上曝光短短不到一天，就突破200萬次點閱，也掀起網友熱議。

日本一位人氣不高，頻道訂閱不到5000人的Youtuber「夏希（なつき）」20日在推特上分享一段14秒的短片，影片中一位皮膚白皙的女子騎在腳踏車上，但她卻突然掀起上衣露出沒穿胸罩的胸部，而後座的女子疑似是不甘示弱，竟然也在見狀後下車掀衣露奶，讓拍攝的男性友人在見狀後興奮的大喊「來啦！這超不妙啊！」

影片在推特上曝光短短不到一天，觀看次數就突破200萬大關，在網友之間掀起熱議，不少網友在看過後也紛紛留言表示「道歉露出胸部是常識啦！」、「前座的好正喔！」、「喝醉了嗎？」、「騎車開燈，守法好公民」。

不過也有網友懷疑，兩女的胸部形狀相當不自然，她們很有可能是隆乳的變性人才會這麼肆無忌憚的袒胸露乳，雖然目前這段影片已從推特上刪除，但還是遭到眼明手快的網友備份，在各大論壇上瘋傳。

後座女子見狀後不甘示弱，也下車掀衣露奶，一旁還有不少路人路過（影片截圖） 後座女子見狀後不甘示弱，也下車掀衣露奶，一旁還有不少路人路過（影片截圖）
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