年輕媽在18個月嬰床邊放緩衝物 泰迪熊卻成殺人玩具

年輕媽在18個月嬰床邊放緩衝物 泰迪熊卻成殺人玩具(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

許多家長會買泰迪熊之類的填充玩具，希望能透孩子開心，不過玩具位置若擺放錯誤，就有可能造成難以挽回的悲劇。一名年輕小媽媽擔心18個月睡覺時摔下床，於是在床與牆的空隙擺放1公尺高的泰迪熊，沒想到這個貼心的舉動，竟害女兒因此被悶死，心痛的她分享自身故事，希望告誡其他家長。

23歲的沃爾許(Dexy-Leigh Walsh)育有兩名女兒，5歲的狄奧(Dior)與18個月大的寇妮(Connie)，平時孩子兩人同睡一間房，而寇妮則是睡在嬰兒床裡，由於嬰兒床僅一側有欄杆保護，另一側則面向牆面，而嬰兒床與牆壁之間還保有空隙，沃爾許害怕孩子掉下床，於是在空隙間塞了小泰迪熊，之後又在上面擺放高約1公尺的大泰迪熊。

沃爾許認為這樣的安全保護，才能確保孩子的安全，豈料3月6日早上她一如往常至房間叫孩子起床，卻發現寇妮怎麼也叫不醒，當時她雙腿外露，而頭埋進泰迪熊底下，儘管沃爾許趕緊替她做CPR並送醫急救，卻仍回天乏術。事後推測，寇妮在睡覺時翻動身體，使大泰迪熊倒下壓住她，導致孩子被悶死。

沃爾許對於孩子的死相當難過「當我發現寇妮被悶死後，我不斷的尖叫，這是我人生中最崩潰的時刻」、「回到家後，我不敢讓大女兒獨自睡覺，而且每隔一段時間就會叫醒她，確保她沒事。心情一直處於焦慮狀態，甚至不准女兒獨自在房間裡玩。對於寇妮的死，我至今仍無法相信，也不敢再進她房間」。

沃爾許表示，假若當天沒擺泰迪熊，寇妮僅是摔下床後傷而已。對於喪女之痛，她在臉書創立社團，希望藉由女兒的故事，告誡其他父母，小心填充玩具帶來的危險，「現在只要看見有些家長在孩子床上擺泰迪熊，我都會提醒他們盡量遠離熟睡的孩子」、「我希望寇妮的類似案件，不要再發生了」。

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