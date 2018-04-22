男友偷買春！女大生遭染菜花崩潰 醫師：看過最嚴重

2018年04月22日 15:51 杜炤佑

保護措施要做好！日前一名女大生在網上分享經歷，表示男友在交往期間偷偷去買春，導致她感染菜花，雖然事後兩人已經分手，但她仍需要面對病症，且內心很害怕，因為就診時，連醫生都震驚地說：「這是從醫20年看過最嚴重的狀況！」

「這應該是我人生中最害怕的時期了。」女網友在論壇「Dcard」PO文表示，先前因為發現自己有婦科問題去就診，沒想到卻被確診得了菜花，事後男友也坦承自己曾偷偷買春，才害她感染菜花，讓原她相當崩潰。

原PO說，從確診那天一直很努力擦藥一個月，期間也有乖乖回診，但醫生檢查後卻說她非常嚴重，「整個子宮頸都是菜花」、「當醫生20多年以來看過最為嚴重的」。原PO聽完直說：「我真的忍不住哭了出來，我真的想不到那麼嚴重…感覺天都塌下來一樣，覺得自己沒救了。」

原PO表示，雖然已經安排了全身麻醉的電燒，但醫生提醒她，可能這次燒完之後，子宮頸和外面還可能會長出來，「我真的無法接受真的好崩潰，我這一個月努力擦藥結果變成這樣子⋯我怎麼能接受⋯」，更無法原諒男友。

文章一出，其他網友也紛紛鼓勵原PO，「加油，你可以復原的，心疼你」、「你男友真的該死，出去亂搞害你變這樣，加油打起精神對抗它」、「增強免疫力早睡早起」、「痊癒後記得要去打子宮頸疫苗」、「看了也好難過，沒辦法幫妳什麼，希望妳治療順利，加油！給你一個大大的擁抱」。

婦產科醫師指出，一百多型的HPV病毒中，超過30型病毒是容易引起菜花的，最常見的是病毒就是第6型與第11型，雖然這兩型致癌性低，但會因為性生活交叉感染，在身體產生菜花。一般來說，感染菜花病毒後，身體內的抗體約在2、3年內逐漸失去，部分病患會以為自己沒有得到病毒，但只要免疫力下降，病毒就有可能再度復發，在生殖器或肛門附近出現症狀。