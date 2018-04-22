愛犬為護主人與毒蛇博鬥 露出「最後燦笑」下秒倒地

愛犬為護主人與毒蛇博鬥 露出「最後燦笑」下秒倒地 (圖翻攝自/PILIPINO NEWS)

友善列印
/綜合報導
愛犬為護主人與毒蛇博鬥 露出「最後燦笑」下秒倒地(影片來源/youtube/GMA News)

愛犬在家中看見危險時，會盡全力保護主人。菲律賓一名飼主家中跑進一條眼鏡蛇，起初他未發現只聽見愛犬不斷吠叫，最後才發現牠們經一番博鬥，眼鏡蛇奄奄一息躺在地上，而愛犬則露出勝利的笑容，豈料下一秒牠便倒地，搶救後仍不治身亡。

菲律賓網友馬庫爾(Jerico Macua)日前在家中看電視時，發現愛犬莫那(Moana)不斷吠叫，起初他並未留意，但之後卻發現吠叫聲越來越大，之後甚至還有躁動聲，於是趕緊走出門外查看，發現毛小孩旁邊躺了一條奄奄一息的眼鏡蛇，而莫那則露出勝利的笑容，還不斷的擺動尾巴。

馬庫爾起初還搞不清楚狀況，於是回屋內拿手機想拍下這一刻，沒想到下一秒莫那卻不支倒地，馬庫爾見情況不對，趕緊帶愛犬至醫院搶救，最終仍回天乏術。原來莫那為了保護主人，在屋外與眼鏡蛇博鬥，過程中可能被眼鏡蛇咬到，導致毒液在牠體內擴散，最終用生命換主人的安全。

馬庫爾在臉書寫下「多虧有莫那的相救，我才能活下來。牠的英勇，讓身為主人的我感到驕傲！」、「即使到最後一刻仍然對我笑，希望你在天堂能好好休息」。此件事情讓許多網友相當感動，不過也有人質疑馬庫爾，為何一開始沒趕緊送醫，反而是拍照PO文，不過有人則緩頰，或許他一開始沒發現事情的嚴重性，對於愛犬離世他應該也很痛心。

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