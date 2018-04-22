2018年04月22日 18:13 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

每個人都有生理上的需求，不過有人卻因性愛成癮，與已婚同事搞婚外情。澳洲雪梨一名女子離婚後發現自己性愛成癮，同時與6男輪流發生性行為，還曾與男同事搞婚外情，對此她也不後悔當小三，如今她已戒掉性愛癮，與伴侶過著一夫一妻的戀愛方式。

根據《每日郵報》報導，博科迪（Nadia Bokody）受訪時自曝有性癮癖，剛入社會時曾與已婚男同事班（Ben）發生關係，當時看見對方時就萌生愛意，而班在員工派對上，大讚博科迪的容貌讓她更加心動，兩人也因此產生好感。回家後儘管男友睡在她旁邊，但班的甜言蜜語卻在她的腦中揮之不去。

澳洲女性愛成癮玩6P！自曝曾與已婚男同事搞婚外情(圖翻攝自/每日郵報)

第二天早上，博科迪便決定與男友分手，儘管她知道班已婚，根本不可能與他有未來，但仍想放手一搏大談這場戀愛。在一次年末員工聚會上，班要求博科迪至他的辦公室，兩人藉機獨處，班更將她推向門邊並深情擁吻，更說「我從來沒有這樣做過。我真的很喜歡你...」。

之後幾個禮拜，班向她傾訴自己的心情，但博科迪還未做好給人承諾的準備，最終選擇離開對方，兩人也因此斷了聯絡。博科迪更透露，直到離婚後她甚至性愛成癮，這個癮也嚴重影響她的生活，讓她在工作上難以集中。有次她趁午休時與網友見面，才發現這樣的見面方式很空虛，意識到這種生活根本無法讓她的生活變充實。

博科迪也形容，「癮」可以是有形的酒或毒，也可以是無形的，但都難以被世俗接受，而上癮與大腦活動有關，與選擇的物質無關，反而與追求快感有關。博科迪年輕時男友一個接著一個換，但其實這不盡然是好事，她表示「惡習是不健康的嗜好，對感情來說非常有害，它就像是無底洞，嚴重影響到生活」，如今博科迪也戒掉這個癮，與固定的伴侶談戀愛。