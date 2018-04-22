客人點黑糖鮮奶茶要「無糖有黑糖味」 店員崩潰：麥亂啊

客人點黑糖鮮奶茶要「無糖有黑糖味」 店員崩潰：麥亂啊(示意圖非當事人/中時資料照)

友善列印
/綜合報導

不少消費者在買飲料時，會提出少糖、無糖、少冰等要求，不過若點黑糖鮮奶茶還要求「無糖」，該如何製作呢？一名店員在臉書社團抱怨，日前一名顧客點「黑糖鮮奶茶」，沒想到對方竟要求「無糖有黑糖味重」，讓他聽完一臉茫然。

台中一名手搖店店員在《爆怨公社》問道「請問到底哪家店的黑糖鮮奶茶賣無糖的？」，表示日前遇到一名顧客點「無糖的黑糖鮮奶茶」，讓他相當苦惱，因為黑糖本身就是糖，到底該如何做成無糖，不過顧客卻不斷提及自己曾買過無糖黑糖鮮奶茶，讓店員不禁抱怨「無糖就沒有黑糖啦！我是要怎麼做給你？」

台中一名手搖店店員問道「請問到底哪家店的黑糖鮮奶茶賣無糖的？」(圖翻攝自/爆怨公社) 台中一名手搖店店員問道「請問到底哪家店的黑糖鮮奶茶賣無糖的？」(圖翻攝自/爆怨公社)

店員拗不過顧客的請求，便做微糖的給對方，沒想到顧客竟反問「怎麼黑糖味這麼淡...」，讓他忍不住在心裡怒喊「啊微糖就黑糖放的少啊！大姐麥亂啊賀無。又要黑糖味重又要不甜，我不會變魔術啊」。許多網友則是被逗樂「只能使用化學藥品了，調個黑糖香精，裡面不要加糖。完美！有味道又不甜」、「黑糖基本上不能調整糖度，想要無糖就點別種喝吧」。

還有人說出遇到的類似經歷「我本身是賣手工包子，遇到很多客人也很鬧，我要高麗菜包不要高麗菜的，肉包有沒有沒包肉的~」、「我以前做飲料店，客人有跟我點過…珍珠奶茶不要茶」、「我想到以前有個同事喝玉米濃湯不要玉米」。也有網友解釋，由於有些飲料店在製作飲料時會另外加糖「應該是指不要額外加糖吧！但客人殊不知黑糖本身就是糖嘍…」、「我買夏木川的黑糖鮮奶茶就是無糖，黑糖甜就好不要另外再加果糖」。

有人則舉出自身例子「有些店家的蜂蜜綠茶是全加蜂蜜，有的是蔗糖＋蜂蜜(就可以點無糖變只有蜂蜜)，因為有遇過上述這種的，所以我都會問一下。可是遇過店家一臉覺得我蠢的樣子，跟我說蜂蜜綠茶只會加蜂蜜(每家店不一樣我也很困擾)」。

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