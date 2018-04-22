同事群組沒有他！菜鳥難過被當邊緣人 網友勸：這樣最好

同事群組沒有他！菜鳥難過被當邊緣人 網友勸：這樣最好（非當事人／shutterstock）

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在職場上與同事、前輩之間的相處有不少「眉角」要顧，一位網友就在批踢踢訴苦，表示自己是一個剛出社會不久的職場菜鳥，但他卻發現自己沒有被加進同事之間的小群組，讓他相當難過，因此才會上網詢問網友們該如何調適心情，不過當貼文一出後，不少在職場打滾很久的網友都紛紛勸他不要想不開，因為「上班好同事，下班不認識」，其實也很有好處。

網友指出，自己剛出社會上班，在公司內待了半年左右，公司內的同事都是年輕人，而且也都相處得不錯，但是他最近卻發現同事之間私底下創了一個和上班無關的群組，並在裡面聊一些好笑的趣事，但是他除了沒有被加進去外，很多苦差事都還會找他做，讓他發現之後有點小難過，並詢問網友「遇到這種事情該怎麼調適？能跟同事像跟同學這樣相處嗎？」

貼文曝光後，不少在職場打滾多年的網友也紛紛出面給出建議，「上班好同事，下班不認識，不要太期待和同事交朋友」、「我同事想加我進群組我還瘋狂想藉口推辭欸，別傻了孩子」、「被加進去才是惡夢的開始」、「群組這東西這麼麻煩還有可能其他人已讀」、「不加比較好啊，省你的事下班就是下班了欸！哪裡不好」、「同事歸同事，朋友歸朋友，這樣很好，很多時候做起事」。

雖然不少網友一面倒的勸原PO別跳火坑，但是也有網友認為，很有可能因為原PO還算資淺，所以要他別太在意，若是真的很在意也可以主動詢問群組一事，認為他可以和同事之間多了解相處之後再決定要不要加入群組。

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