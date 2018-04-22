根本偶像劇！同年同月同日同醫院生 網戀情侶：命中注定

根本偶像劇！同年同月同日同醫院生 網戀情侶：命中注定(圖翻攝自youtube/WDSU News)

友善列印
/綜合報導
根本偶像劇！同年同月同日同醫院生 網戀情侶：命中注定(影片來源/youtube/WDSU News)

許多女孩都希望能擁有浪漫的愛情故事，若與男友同年同月同日甚至在同間醫院出生，是不是會讓人直呼「命中注定」。美國路易斯安那州（Louisiana）一對情侶透過交友軟體認識，聊天後發現兩人有諸多共通點，因此進而交往，日前也舉辦婚禮，羨煞不少人。

據《獨立報》報導，25歲的安東尼（Anthony Burkett）和潔咪（Jamie Frantz Burkett），於2015年透過交友軟體「Tinder」認識，潔咪當時就注意到對方電子郵件後5碼為「114993」，正巧與自己的生日相同，詢問之下才發現，兩人竟是「同年同月同日生」。

更巧的是，進而發現兩人住處僅距離30公里，潔咪再度追問對方在哪間醫院出生，安東尼則回答「東傑佛遜醫院（East Jefferson General Hospital）」，與她是同一間醫院，由於有諸多的共同點，兩人也因此相約見面，更發現兩人都是左撇子，由於有許多共同點也讓兩人產生好感，之後決定交往。

據了解，安東尼與潔咪出生於1993年1月14日，潔咪在早上11點半出生，而安東尼則是下午6點，兩人僅差7小時，冥冥之中似乎也牽起兩人的紅線。潔咪透露，她有一對雙胞胎哥哥，每次都很羨慕他們能一起過生日，如今他也能與老公一起過，讓她感覺好像做夢一樣。交往兩年後，兩人日前也在當地教堂舉辦結婚成為夫妻，對於這段姻緣直呼是命中注定。

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