土豪級清潔員！大媽曝「擁4、5間房」 網：缺女婿嗎？

土豪級清潔員！大媽曝「擁4、5間房」 網：缺女婿嗎？(圖翻攝自/19樓)

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／綜合整理

道路整潔主要靠清潔員打掃保持，或許普通人認為這種粗活，不可能有土豪肯做，但事實不盡然如此。日前大陸有一名網友貼出一張清潔大媽照，聽到她們的聊天內容，發現有大媽竟說家裡擁有「4、5間房」，讓他不禁驚呼「這真的是隱藏的資深土豪啊！」

大陸一名網友在論壇《19樓》表示，路邊坐了幾名剛掃完地在休息的清潔大媽，經過時恰好聽到她們的聊天內容，得知這些大媽都是杭州人，年約60、70歲左右，其中兩名掃地大媽說道「因為有退休工資與拆遷戶，所以房子比較多。兩套(間)83方(約25.1坪)的、兩套85方(約25.7坪)的，還有套160多方(約48.4坪)的」。

甚至還表示「掃馬路是為了打發時間，鍛鍊鍛鍊，對身體有好處」，讓經過的原po直呼「土豪級的清潔員」，更忍不住想問「大媽，你還招上門的女婿嗎？」。許多網友紛紛表示「別小瞧任何一個人」、「掃馬路不代表就是窮，什麼工作都得有人去做，很多開豪車的說不定都負債」、「最後一句特別牛逼，說出了全世界人民的心聲」。

還有網友也說出碰到的類似大媽「確實是的，掃地大媽就是鍛煉身體兼找人聊天」、「公司裡的清潔阿姨，上班就是為了打發時間，交交養老保險，開車都是高配，家裡5套(間)房」、「我們公司的保潔阿姨也是下山這邊的拆遷戶，幾套房子」。不過也有人持反對看法「樓主是外地人吧！有套房子不一定有錢，杭州有車有房的很多，有的要得感謝政府拆遷拆到他家，有些就是自己奮鬥打拼的」。

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