婆婆跟去新婚蜜月狂碎念 她腰斬行程怒休媽寶夫

婆婆跟去新婚蜜月狂碎念 她腰斬行程怒休媽寶夫(圖/本報資料照)（示意圖，非本人）

友善列印
／綜合報導

婆婆變成離婚導火線！大陸一對新婚夫妻在2017年10月完婚，結果就在歐洲蜜月旅行回來後，妻子就氣得與丈夫離婚，全是因為婆婆跟去蜜月旅行，且在她花錢購物時，在一旁瘋狂碎念，而丈夫就只是會向婆婆說「對、好、行」，讓她相當崩潰，忍不住結束這維持幾個月的婚姻。

綜合陸媒報導，妻子陽陽2017年10月與丈夫小軍結婚，2人都是「90後（1990年後生）」的年輕人，又是家中的獨生子女，生活自理能力也不好，因此婚禮的事宜都是由婆婆一手打理。婚禮結束後，陽陽與小軍計畫要到歐洲蜜月旅行，但婆婆擔心夫妻倆在國外發生意外，於是要求一起加入這趟蜜月旅行，沒想到卻因此成了導火線。

陽陽說，雖然當時有同意讓婆婆一起去歐洲蜜月，但她發現，婆婆是她購物中最大的阻礙，只要看到她買得東西多了點，就會露出不悅的表情，還會斥責她。且只要與婆婆的意見分歧時，丈夫小軍總是不幫忙緩解，甚至與婆婆一起罵她，連戰利品都只幫婆婆提，然後將她拋在後頭。

陽陽抱怨說，旅程中大小事都要問過婆婆的意見，包括景點、吃飯等等，都要婆婆做決定，讓他們夫妻倆根本沒有獨處的時間，且每次婆婆提意見，小軍只會在旁附和「對、好、行」，一點主見都沒有，「老公根本就是個媽寶！」最後導致夫妻倆一直在爭吵，蜜月旅行也提早結束。

蜜月結束後，陽陽一回國就提出離婚，陽陽的母親則說：「本來是看小軍對女兒很好，才同意她嫁過去，怎料結了婚後竟然是去受氣。長痛不如短痛，還是散了好！」

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