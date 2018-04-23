拿前年藥水餵小孩！媽「發現過期」求賠償 醫師神反擊

2018年04月23日 09:54 杜炤佑

真的是神邏輯！新北市一名媽媽向醫師抱怨，近日小孩感冒，她把去年看診拿到的止咳藥水拿出來要餵時，卻發現保存期限已在今年2月過期，於是她向診所投訴「您害我的孩子吃了過期的藥物，要如何賠償善後？」結果該醫師一個神回覆，讓網友紛紛大讚。

「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」粉專日前PO出病人投訴的內容，一名媽媽表示，2016年時帶著孩子到診所看診，由於當時沒給孩子喝止咳糖漿，她便將其收著以防萬一。直到近日，孩子又突然感冒，但她拿出藥水才驚見藥水竟過期了，推算了時間後發現，藥品的保存期限在拿到時就「只剩1年多左右」，於是她氣得向診所反應：「這樣的藥物應該不能交付病人使用，請您給我合理的解釋」、「您害我的孩子吃了過期的藥物，您要如何賠償善後？」

對此，陳木榮醫師做出比喻，「15天前我去便利商店買了1瓶鮮奶，放在冰箱忘了喝，昨天我拿出來喝了幾口，才看到鮮奶5天前就過期了，換句話說，我買鮮奶時有效期限只剩10天，這樣的鮮奶應該不能放在便利商店賣的。請媽媽稍等幾天，我正在向便利商店總公司要求賠償，等結果出來我再回覆您如何賠償善後」，最後文末提醒，「還是請您多注意孩子的狀況，有任何不對勁的情況一定要盡快就醫」。

文章一出，其他網友也紛紛柚子醫師的神比喻，「這是在開玩笑嗎…這位媽媽應該是笑話冠軍」、「就是有這樣的人，我還遇過藥水的期效不到一年可不可以換新的。拜託醫生開給你藥水就是你的小孩需要立即服用，你會一年後才給他喝嗎，幹嘛擔心期效，期效愈長你才要擔心裡面有沒有添加更多的商品才對」、「是媽媽親手喂的，請問媽媽要如何對小孩賠償善後」、「最近外食看到便當盒上面都寫隔餐勿食用，實在太過份了，明天要去找便當老闆求償，哪有東西才隔幾小時就不能吃的，他不知道我們不只隔一餐，甚至隔天都還在吃隔夜菜嗎？看他要怎麼賠我」。