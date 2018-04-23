「鹹濕露點還附錄音檔」Dcard西斯板尺度超大

2018年04月23日 11:07 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「在Dcard上發表的一切，我們都有責任讓它成為永遠的祕密」網路論壇《Dcard》受到不少台灣大專院校學生歡迎，不過日前卻有網友痛批「西斯板」（SEX）文章太鹹濕，不少女性用戶不僅大膽上傳裸照，還將自慰、床戰過程的錄音檔分享供網友意淫，引起熱議。

不少人熟知Dcard西斯板內容相當火辣，儘管根據板規，該版僅供網友健康討論性愛，若有交換資料、無碼露點、大尺度器官照等都會被刪文，且進入該版也有18歲限制警告，更不可將內容傳閱外播。不過仍有許多用戶遊走在板規邊緣，舉凡約砲文、裸照、嘿咻音檔通通都有，即便是馬賽克的照片也隱約看的到原照。

6女戰7男群交照在網路瘋傳，也引起熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，去年底就曾有網友在Dcard爆料「6女戰7男群交趴」事件，造成攝影師身分遭到起底，群交趴裡的女主角也因為遭到網友「獵巫」，最後因受不了輿論而休學或是不敢出門。

對於Dcard西斯板的大尺度，不少PTT鄉民開玩笑表示要趕快朝聖，也有人調侃「難怪人氣會壓倒八卦，原來天天都有車發」、「難怪八卦狂噓，原來是不想D卡這種好所在外流」

Dcard西斯板不少用戶遊走在板規邊緣。（圖／翻攝自Dcard西斯板）

不過警方提醒，網路散布猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。