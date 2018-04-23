「鹹濕露點還附錄音檔」Dcard西斯板尺度超大

「鹹濕露點還附錄音檔」Dcard西斯板尺度超大（圖／翻攝自Dcard西斯板）

友善列印
／綜合報導

「在Dcard上發表的一切，我們都有責任讓它成為永遠的祕密」網路論壇《Dcard》受到不少台灣大專院校學生歡迎，不過日前卻有網友痛批「西斯板」（SEX）文章太鹹濕，不少女性用戶不僅大膽上傳裸照，還將自慰、床戰過程的錄音檔分享供網友意淫，引起熱議。

不少人熟知Dcard西斯板內容相當火辣，儘管根據板規，該版僅供網友健康討論性愛，若有交換資料、無碼露點、大尺度器官照等都會被刪文，且進入該版也有18歲限制警告，更不可將內容傳閱外播。不過仍有許多用戶遊走在板規邊緣，舉凡約砲文、裸照、嘿咻音檔通通都有，即便是馬賽克的照片也隱約看的到原照。

群交 6女戰7男群交照在網路瘋傳，也引起熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，去年底就曾有網友在Dcard爆料「6女戰7男群交趴」事件，造成攝影師身分遭到起底，群交趴裡的女主角也因為遭到網友「獵巫」，最後因受不了輿論而休學或是不敢出門。

對於Dcard西斯板的大尺度，不少PTT鄉民開玩笑表示要趕快朝聖，也有人調侃「難怪人氣會壓倒八卦，原來天天都有車發」、「難怪八卦狂噓，原來是不想D卡這種好所在外流」

「鹹濕露點還附錄音檔」Dcard西斯板尺度超大 Dcard西斯板不少用戶遊走在板規邊緣。（圖／翻攝自Dcard西斯板）

不過警方提醒，網路散布猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

肉搜群交趴女大生 碩士生爆「得到更有價值的東西」
拿前年藥水餵小孩！媽「發現過... 假掰女的6種行徑！正妹神詮釋...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。