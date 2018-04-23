衛生紙之亂後瘋搶疫苗！護理師：台灣人貪小便宜又怕死

2018年04月23日 12:04 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

麻疹疫情延燒，國內陸續爆發台灣虎航、林口長庚醫院的群聚感染，台灣進入緊急戒備。隨著疫情升溫，不少民眾紛紛前往施打麻疹疫苗，造成疫苗供給大缺貨，一名護理師直言，會造成這樣的情景都是因為台灣人「貪小便宜又怕死！」

一名醫護人員透過版主在臉書《爆怨公社》PO文，指最近麻疹疫苗缺貨，在搶的「都是貪小便宜搭乘虎航又怕死的台灣人」。護理師表示，疫情延燒造成民眾恐慌，但不論民眾自身是否有抗體，全部一窩蜂的瘋打麻疹疫苗（MMR），「我都不知道要哭還是要笑了，還有人打電話來『預定』疫苗？哈囉？沒有預定這種事好嗎？」

護理師解釋，一般正常程序是需要經過醫生評估、確認能使用疫苗才領藥注射，不過卻接到電話有人想「預定疫苗」，他請對方前往醫院找醫生評估、致電藥局詢問時，卻慘遭對方怒嗆「那我小孩怎麼辦！」讓他感嘆「無知的人很可怕 ，因為他們永遠只知道為何不給他而該該叫，而不是安全問題而感謝醫院。」

不少網友看了之後也紛紛留言回應「無知真的很可怕，可能以為醫院跟便利商店一樣吧」、「衛生紙搶完換搶疫苗」、「把醫院當服務業的傢伙蔓延到醫院去了」、「追根究底就是源頭太沒有危機意識才造成群聚感染」

桃園機場消毒清潔工作的信實公司19日表示，即日起每天下午4時到5時，將協助麻疹疫情風險區域實施消毒工作，直到疫情解除為止。圖為信實公司人員消毒台灣虎航辦公室。（陳麒全攝）

不過也有人認為「搶疫苗不對，但虎航是無辜的啊」、「一竿子打翻全飛機的人」、「有的航線只有虎航有，嘴巴乾淨點有點口德好嗎」

根據疾管署統計，目前全台共有22例麻疹確定病例，15例為國內感染、7例境外移入，目前全台麻疹接觸追蹤者達5103人，確診人數創下9年同期新高。麻疹疫情延燒，造成部分民眾搶打麻疹、德國麻疹、腮腺炎(MMR)三合一疫苗，藥廠透露這兩周自費疫苗用量暴增，存貨剩3萬劑。桃園市衛生局亦表示，由於麻疹疫苗效期約20年，建議民眾先評估自己是否為有需要補打的族群再前往施打。