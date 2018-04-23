2018年04月23日 13:28 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

半夜開價600元叫水電師傅的事件在網路上掀起熱議，後續峰迴路轉，該名顧客說自己只花180元買材料就自行修好，還控訴水電師傅事件爆發後他壓力大到去看精神科，甚至自稱是「手機大廠主管」，警告「下次再這樣，那我就把你列公司拒往（拒絕往來戶）」，並指已諮詢過律師，要求對方自重。

根據水電師傅與該男的對話截圖顯示，男子換了「顯示名稱和大頭貼」，表示自已已經修好了，但他也質疑水電師傅，光材料費、計程車夜間加成就要收6500元，「怎不先檢討自己，PO網咧，不知你是討論還是討告」，並透露連日來飽受輿論壓力，還跑去精神科掛號，「這下你高興了吧！」

半夜開價600叫修水電「手機大廠主管」身分起底後…秒致歉（圖／翻攝自《爆料公社》）

此外，男子還自稱是手機大廠主管，「如果你是我公司廠商，我早就把你列拒絕往來戶，先不要說我是手機大廠主管，你不知我不怪你，客戶最大你不懂嗎？廠商這樣對客戶對業主的？跟你說這麼多也是為了你這小老弟好，這次不怪你，下次再這樣我就把你列公司拒往」並表示，如果水電師傅再截圖PO網，他就會訴諸法律，要水電師傅自重。

截圖曝光後，不少網友紛紛留言回應「好大的官威」、「哪家大廠說來聽聽」；不料幾小時後，該名顧客疑似被網友肉搜，低聲下氣向水電師傅道歉，坦言「只是想省錢」，還哭訴「老婆要我別鬧了，別傷及無辜，不然要跟我離婚。」

半夜開價600叫修水電，結果事件大逆轉。（圖／翻攝自《爆料公社》）

顧客透露，事件曝光後一名在知名大廠上班的李姓男子被網友無辜肉搜，強調「我不想害他，我真的只是想省錢而已」，並主動提出「至於你那天說的訂金，帳號給我，我轉給你，晚上吵你，這該付給你的」；最後他還拜託水電師傅替他PO網澄清，「我就不方便上去寫，客戶看到我會死的，這就當我拜託你，可憐我這當老爸的為難，你不貼我會擔心害到無辜」。

對此，有網友認為，「若一開始沒有這麼嗆，哪會有續集？」也有人表示，「重點是要檢查原因，並非什麼壞掉就換，草率的更換萬一發生火警不就要背上業務過失的罪名」

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