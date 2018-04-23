電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」

電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」（圖／翻攝自《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

工具人心理苦！有一名男子2年前將電鑽借給一位女性友人，中間多次討還，但女子仍遲遲不當一回事，一路討到今年，總算忍無可忍向對方下最後通牒，不料卻被女子嫌棄工具生鏽，釘子都換不上去，還惱羞成怒反怪男子討東西像討債，「假裝好心」、「是不是男人啊！」

男子向女方催討電鑽的經過，被友人轉PO到臉書《爆料公社》，內容指出，女子在2016年2月向男子商借工具，男子同年4月才開始討還，一開始女方以「我家很遠，用寄的給你好了」，又說帶去公司歸還，同年11月又說等她3天後回國歸還，去年2月，又抱怨盒子裝不下作罷，中間經過多次催討，女子總有理由推延，就這樣一路拖到今年。

直到男子忍不住說「麻煩妳盡快」，對方竟反嗆「你的工具其實我沒有用…整個都很生鏽，換釘子都換不上去」、「當初不該跟你借，好像欠你八百萬似的」、「你故意好心借我一個用不著的工具，說不定這套是你不要的，假裝好心借，又要討不討的」，甚至還要男子將兩人對話公布在網路上，讓網友評評理，一連串的抱怨讓男子很無言。

不少網友看了兩人的對話截圖後全都傻眼了，紛紛留言回應「公主有病，借的人比被借的還兇，可怕」「真搞笑借東西一借就兩年...還說一堆屁理由」、「專業的東西借給不專業的人就是浪費」；面對網友一連串無情砲轟，女子事後在臉書發文回嗆「東西已歸還囉，雖然鄉民附有正義感十足，接下來我會一一審查每一封留言，凡有接觸到濫用肖像權、人身攻擊，造成身心健康等等的留言，不要忘了去法院喔」。

電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」 圖一（圖／翻攝自《爆料公社》）
電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」 圖二（圖／翻攝自《爆料公社》）
電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」 圖三（圖／翻攝自《爆料公社》）
電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」 圖四（圖／翻攝自《爆料公社》）
電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」 圖五（圖／翻攝自《爆料公社》）
電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」 圖六（圖／翻攝自《爆料公社》）
客訂麥當勞怒薯條沒裝滿 嗆再... 馬桶驚見「謎樣生物不斷蠕動」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。