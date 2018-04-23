電鑽借2年死不還 台女反嗆工具男「是不是男人啊！」

2018年04月23日 14:56 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

工具人心理苦！有一名男子2年前將電鑽借給一位女性友人，中間多次討還，但女子仍遲遲不當一回事，一路討到今年，總算忍無可忍向對方下最後通牒，不料卻被女子嫌棄工具生鏽，釘子都換不上去，還惱羞成怒反怪男子討東西像討債，「假裝好心」、「是不是男人啊！」

男子向女方催討電鑽的經過，被友人轉PO到臉書《爆料公社》，內容指出，女子在2016年2月向男子商借工具，男子同年4月才開始討還，一開始女方以「我家很遠，用寄的給你好了」，又說帶去公司歸還，同年11月又說等她3天後回國歸還，去年2月，又抱怨盒子裝不下作罷，中間經過多次催討，女子總有理由推延，就這樣一路拖到今年。

直到男子忍不住說「麻煩妳盡快」，對方竟反嗆「你的工具其實我沒有用…整個都很生鏽，換釘子都換不上去」、「當初不該跟你借，好像欠你八百萬似的」、「你故意好心借我一個用不著的工具，說不定這套是你不要的，假裝好心借，又要討不討的」，甚至還要男子將兩人對話公布在網路上，讓網友評評理，一連串的抱怨讓男子很無言。

不少網友看了兩人的對話截圖後全都傻眼了，紛紛留言回應「公主有病，借的人比被借的還兇，可怕」「真搞笑借東西一借就兩年...還說一堆屁理由」、「專業的東西借給不專業的人就是浪費」；面對網友一連串無情砲轟，女子事後在臉書發文回嗆「東西已歸還囉，雖然鄉民附有正義感十足，接下來我會一一審查每一封留言，凡有接觸到濫用肖像權、人身攻擊，造成身心健康等等的留言，不要忘了去法院喔」。

圖一（圖／翻攝自《爆料公社》）

圖二（圖／翻攝自《爆料公社》）

圖三（圖／翻攝自《爆料公社》）

圖四（圖／翻攝自《爆料公社》）

圖五（圖／翻攝自《爆料公社》）