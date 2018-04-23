人生被對調！30年前醫院抱錯嬰 富家女慘流落街頭

人生被對調！30年前醫院抱錯嬰 富家女慘流落街頭(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導
醫院疏失抱錯嬰！30年後驗DNA 找到女兒慘流落街頭(影片來源/youtubeНовости на Первом Канале)

醫院的疏忽導致家長抱錯小孩，不僅傷害了兩個家庭，也影響到孩子的一生。俄羅斯一名母親於1987年剖腹產下一名女嬰，醫院當時疑似將她與另一名同時出生的女嬰搞錯，讓該名母親抱著別人的小孩回家，直到2017年才證實醫院的疏失，而自己親生的孩子卻悲慘到流落街頭。

根據《鏡報》報導，1987年1月29日若雅（Zoya Tuganova）在車里雅賓斯克（Chelyabinsk）醫院產下一名女嬰，但院方卻將她的孩子與同期出生的女嬰搞錯，讓她誤抱卡蒂雅(Katya)回家撫養，由於她是一名退休鐵路公務員，因此生活過得相當不錯，而非親生的卡蒂雅在這個幸福家庭成長，接受高等的教育，也在鐵路公司找到一份工作。

而若雅的親生女兒露西亞(Luciya)則被抱回貧困的農村家庭，養父發現女兒的膚色較白與家人不同，懷疑妻子偷吃，因此誤殺一名村民入獄，而養母則因被誤會而墮落染酒癮，年幼的露西亞只好帶著2名弟妹露宿街頭，之後甚至被送進孤兒院，如今30歲的她也找不到工作，而丈夫也沒有固定的收入，兩人還育有3名子女。

左圖為露西亞，右為卡蒂雅(圖翻攝自/每日郵報) 左圖為露西亞，右為卡蒂雅(圖翻攝自/每日郵報)

現年72歲的若雅其實一開始就發覺抱錯孩子，但當時醫院卻否認此事，甚至認為她精神有問題，直到2017年，她透過DNA鑑定才揭露院方的疏失，但由於事情過太久，所以無法找到涉案人員，因此判醫院需需賠償卡蒂雅與露西亞兩人各10萬英鎊（約新台幣48萬元），但這價格卻僅是兩人要求的十分之一。

若雅感嘆，雖然一開始就發現不對勁，但始終把卡蒂雅當親生女兒照顧，但她心裡很希望能找到親生女兒，卡蒂雅為了幫助養母實現心願，於是決定與她一起尋人，最終才找到露西亞，當她看見親生女兒時，就發現兩人有許多相似處，而若雅也表示，不論親生女兒還是養育30年的女兒，她都愛她們。

「天上突降一隻狗！」女路邊遭...

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