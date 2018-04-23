2018年04月23日 17:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

母精神病發狠砍5歲兒13刀 被捕問警：兒子還在睡嗎？(影片來源/youtube/DailyNewsUSA)

若患有精神疾病就必須定期服藥，因為只要一個疏忽，都可能造成悲劇。英國一名患思覺失調症(Paranoid Schizophrenia)的母親，因為未定時服藥導致病發，在去年3月發狂砍死自己的兒子，就連警方上門逮捕她時，還不清楚孩子已死亡，而本案於20日開庭，該名母親也坦承誤殺，被判終身監禁於精神病院內接受治療。

綜合外媒報導，這起人倫悲劇發生於去年3月，5歲的泰勒(Tyler Warmington)當時連續兩天未至學校，校方人員至孩童家中探訪，發現無人回應便趕緊報警。警方到場後，41歲母親艾瑪(Emma Jackson)才打開了門，發現屋裡滿是血跡，而她身體也有多處割傷與血漬。

當時艾瑪向警方表示，兒子正在樓上睡覺。但待警方上樓查看後，發現男童已被刺死被棉被裹著，而身體更是多達13刀刺傷。經精神科醫師證實，艾瑪患有思覺失調症，會出現妄想、思維障礙、幻聽、社交功能障礙及抑鬱等病狀。

而檢察官在法庭上也表示，艾瑪當時被捕時甚至還不斷問員警「兒子是否還在樓上睡覺」。最後法官認定她是精神出狀況導致誤殺，在宣判艾瑪時表示「這是一起悲劇案件，慘案會發生是因為你的精神分裂症病發。而你這輩子的懲罰，就是必須知道自己親手殺了兒子」，最終被判終身監禁於精神病院接受治療。