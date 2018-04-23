鬆口願意協助！李昌鈺揭孫安佐案「翻盤7關鍵」

2018年04月23日 17:37 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

狄鶯和孫鵬兒子孫安佐在美涉恐攻被捕，25日將召開預審庭，神探李昌鈺透露，孫安佐是否會被定罪的重點在於「意圖」，但也不諱言有可能遭到同學霸凌，因此接下來的攻防相當重要，但他也坦言「孫安佐被定罪的機率相當大」，並鬆口一旦孫被定罪，他願意寫信懇請法官輕判。

著名國際鑑識專家李昌鈺，今（23日）接受三立《94要客訴》節目專訪，針對孫安佐案情做出分析，他指出孫安佐被定罪的機率很高，接下來就要看狄鶯聘請的「王牌律師」如何進行辯護，被問到若想打贏官司，應該採取怎樣的辯護重點？李昌鈺則認為「打官司沒有一個贏的，都是輸的、都要付出代價」，重點是要如何從中吸取經驗，變成一個更好的人。

李昌鈺在節目中也提到了7個有利於孫安佐翻盤的關鍵，像是同學的證言、有沒有槍枝執照、是否非法取得、槍彈來源、精神問題、遭陷害霸凌、是否有和恐怖份子聯絡等，都是整起案件最後定罪與否的重點。

另外，對於外傳孫安佐在校可能遭到霸凌陷害，李昌鈺指出，律師必須調查舉報人是否挾怨報復、或是有舉報獎金，也要確認警方偵訊時是否有全程錄影，以及監護人有否陪同，若是沒有按照既有規定，則律師可以向法官控訴警方非法獲得證據，或許案情會有所轉圜。

如果情況不利於孫安佐的話，只好認罪協商，以精神問題爭取法官或陪審團同情。