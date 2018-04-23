鬆口願意協助！李昌鈺揭孫安佐案「翻盤7關鍵」

鬆口願意協助！李昌鈺揭孫安佐案「翻盤7關鍵」（圖／取自孫安佐臉書、本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

狄鶯和孫鵬兒子孫安佐在美涉恐攻被捕，25日將召開預審庭，神探李昌鈺透露，孫安佐是否會被定罪的重點在於「意圖」，但也不諱言有可能遭到同學霸凌，因此接下來的攻防相當重要，但他也坦言「孫安佐被定罪的機率相當大」，並鬆口一旦孫被定罪，他願意寫信懇請法官輕判。

著名國際鑑識專家李昌鈺，今（23日）接受三立《94要客訴》節目專訪，針對孫安佐案情做出分析，他指出孫安佐被定罪的機率很高，接下來就要看狄鶯聘請的「王牌律師」如何進行辯護，被問到若想打贏官司，應該採取怎樣的辯護重點？李昌鈺則認為「打官司沒有一個贏的，都是輸的、都要付出代價」，重點是要如何從中吸取經驗，變成一個更好的人。

李昌鈺在節目中也提到了7個有利於孫安佐翻盤的關鍵，像是同學的證言、有沒有槍枝執照、是否非法取得、槍彈來源、精神問題、遭陷害霸凌、是否有和恐怖份子聯絡等，都是整起案件最後定罪與否的重點。

另外，對於外傳孫安佐在校可能遭到霸凌陷害，李昌鈺指出，律師必須調查舉報人是否挾怨報復、或是有舉報獎金，也要確認警方偵訊時是否有全程錄影，以及監護人有否陪同，若是沒有按照既有規定，則律師可以向法官控訴警方非法獲得證據，或許案情會有所轉圜。

如果情況不利於孫安佐的話，只好認罪協商，以精神問題爭取法官或陪審團同情。

母精神病發狠砍5歲兒13刀 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。