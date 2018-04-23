這美術作業吧！數學功課被要求「笑臉畫一樣」 網友也頭痛

這美術作業吧！數學功課被要求「笑臉畫一樣」 網友也頭痛(圖翻攝自臉書/馬鞍山之友)

友善列印
/綜合報導

做作業是為了幫助學生加強學習。香港一名媽媽日前在臉書表示，就讀小學二年級的兒子的作業被退回來，而原因竟是因為作業上的笑臉畫的不一樣，而被要求重畫，讓她無奈的表示「16個哈哈笑，你畫到個個相同嗎？」

一名媽媽在臉書「馬鞍山之友」PO出一張小二數學作業，內容是要求學生根據統計資料，用作畫的方式完成圖表，而每個笑臉視為一個人，但被老師批改過後，竟圈起印刷的笑臉，寫下「重畫」、「要相同」的要求，而這位媽媽強調自己將作業PO網並非想聲討，只是質疑怎麼樣才能畫得一模一樣。

該名媽媽強調，自己並不是想質疑老師，而是希望學校能注意孩子是否有用心做(圖翻攝自臉書/馬鞍山之友) 該名媽媽強調，自己並不是想質疑老師，而是希望學校能注意孩子是否有用心做(圖翻攝自臉書/馬鞍山之友)

而該名母親透露，這份作業是數學科功課，提到一開始畫的跟更改後的笑臉沒什麼差異，也提及先前有一份畫珠算作業，同樣因珠算畫太大，被老師要求更正，而這次兒子已非常用心畫，還是被要求重畫。她強調自己並不是想質疑老師，只是希望學校能注意孩子是否有用心做，而非要求一模一樣的答案。

許多網友則紛紛表示「如我是家長，會叫老師先畫相同的看看」、「我會用蓋印的方式作答」、「用圓規畫囉！」、「我會買笑臉貼紙去貼」。不過也有網友認為，現在看到的這份作業是修正後的模樣，因此無法得知學生一開始的答案，而該母親對此重申，對於孩子的作業，她都會盡到責任檢查，因此會先確定孩子作業是否沒問題。

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