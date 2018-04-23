為亡妻圓夢造花園！引來精靈半夜幫忙 真相惹哭20萬人

2018年04月23日 20:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

人生就該把握當下，不要等到失去才知道珍惜。美國德州一對夫妻結婚7年，他們曾夢想能夠攜手打造一個花園，但難過的是，妻子卻突然生病，最後不幸離開人世，丈夫為了能幫亡妻圓夢，因此他開始著手打造花園，有趣的是之後竟有一名「小精靈」，會趁半夜時送植物給他，而真相也讓不少網友感動。

美國一名網友@webmaster3000將自己的故事PO上網路相簿「Imgur」，他提到與妻子結婚7年，兩人過著幸福的生活，他們曾計劃打造一個花園，不幸的是，妻子卻突然昏迷病逝，對此他感到相當的痛心，每天過著萎靡不振的日子，直到有一天他意識到不能再讓自己墮落下去，於是想完成與妻子的夢想。

起初他對園藝一竅不通，在經過上網研究後，好不容易種下第一棵植物(圖翻攝自/Imgur)

不過，該名網友對於園藝一竅不通，於是他開始學習如何栽種，好不容易才種下他的第一朵花，經過好幾個月的嘗試，他漸漸學會園藝的技巧，也結識對園藝有研究的朋友，而他逐漸建起來的花園也受到鄰居關注，許多人得知他的故事後，都感到相當感動，有人會駐足腳步觀賞，也有陌生人會送植物給他。

每天他早上起床，會發現有有「植物小精靈」送他植物(圖翻攝自/Imgur)

而這個陌生人每天會趁半夜時，留下新植物在花園裡，起初該他並不知道對方是誰，因此替他取了「植物小精靈(Plant Fairy)」的暱稱，最後才得知這名「小精靈」與他一樣，都經歷了失去親人的痛，陌生男的兒子是植物園的主管，但不久前也過世了，在清理兒子溫室裡留下的植物時，他希望這些植物能繼續被照料。

經過一年的努力，他將自己的花園打造出來(圖翻攝自/Imgur)

於是陌生男每天晚上會趁@webmaster3000不注意時，在他的花園裡留下新的植物，也因此讓兩個失去摯愛的男人，牽起特別的緣分。而這一年男網友也學習到很多，也從喪妻之痛裡走了出來，他希望妻子在天堂也能看見這個花園，因為這裡面每株植物，都是他對妻子滿滿的愛。