澳洲「最性感火辣水管工」暴紅 工作起來比男人還帥

澳洲「最性感火辣水管工」暴紅 工作起來比男人還帥(圖翻攝自IG/aimee.adventures)

友善列印
/綜合報導

許多人對於水管工的印象普遍是男性，但你有看過身材火辣的女水管工嗎？澳洲一名被稱為「最性感火辣水管工」暴紅，她擁有一頭亮麗金髮與窈窕身材，讓人難以相信她是一名水管工，她靠努力顛覆眾人印象，去年更參加真人實境秀，獲得不少網友關注。

現年24歲的艾咪(Aimee Stanton)擁有一頭金髮與火辣身材，讓人難以置信她竟是一名「水管工」，她透露青春期時飽受抑鬱症折磨，讀高中時甚至被學校開除，讓她頓然失去方向，沒想到去讀了美容學校後，不僅沒有從中得到快樂，甚至變得更加失落。

艾咪表示，當時看見朋友都去讀美容，於是她也決定嘗試看看，但她卻發現這並非自己的興趣，也在這時她開始幫爸爸做一些粗活，才發現了自己的興趣，於是報名TAFE（澳洲職業技術學院協會）成為唯一一個女孩，「在申請140次後，終於找到我第一份屋頂水管的工作」。

儘管這份工作，讓艾咪飽受性別歧視，甚至被否定能力，但她始終不斷努力，想要證明自已也能做得好。儘管在工作的第一個星期，曾發生摔傷等突發事件，但她都會迅速找到方法解決，最後獲得「空調與機械承包商協會」（ACMCA）頒發的最佳女學徒獎項，還當選擔任澳洲職業技術學院協會（Tafe Australia）的形象大使。

現在的艾咪想透過自己的故事，激勵那些對於未來彷徨的人，也希望民眾可以擺脫對女性工作的框架，「我希望更多女性加入這一行，也希望能幫助那些對未來迷網的青少年，去探索不一樣的世界。假若你真的想要，你就一定會實現，最重要的是，要擁有一顆積極的心」。

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