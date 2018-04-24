暴力男嗑藥直播狂毆女友 漂亮臉蛋「腫成大豬頭」

2018年04月24日 10:24 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國一名男子吸毒後竟在臉書直播，狂毆正妹女友，不僅狠搧女友巴掌，還惡言辱罵，期間女友不斷求饒，但男子仍不為所動，甚至威脅要殺死她。不少網友見狀全都嚇傻，立刻緊急報警處理，才成功將女子救出，不過她的漂亮臉蛋已被打到腫成豬頭。

女子在臉書上分享與男友的親密合照。（圖／翻攝自女方臉書）

綜合外媒報導，當地時間22日晚間，25歲男子察吉纳（Chaichana Sirichart）在臉書上直播，一邊以掃把、電動按摩器不斷毆打女友酷樂達拉（Kuldara Yeesaman），一邊指責對方不忠、盜取他的投資金，並稱自己隱忍已久。察吉纳直播中還不忘向網友叫囂，表明自己會將直播地點藏好，讓人抓不到他。所幸網友報警後，警方火速查緝到直播地點，並緊急派員救援，順利將察吉纳逮捕到案。

女子遭到男友痛毆，漂亮臉蛋不成人形。（圖／翻攝自女方臉書、泰媒Truststore Online）

報導指出，女子的臉和右手臂被打到發腫變形，還不斷流血，目前仍在醫院觀察。警方表示，察吉纳供稱因工作壓力大吸毒，導致神智不清，再加上對女友積怨已久，才會出手狂毆。最後警方對察吉纳提出4項指控，包含毆打他人致他人身體受傷、抗拒執法、透過網路傳播他人圖像致損失榮譽及名聲、吸食第一類毒品等罪名。

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