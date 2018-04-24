賣家寄錯香水回收！驚見奧客「10天噴光25ml」 網：恥力無限

賣家寄錯香水回收！驚見奧客「10天噴光25ml」 網：恥力無限(圖/爆料公社)

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太惡劣了！一名從事網拍工作的網友在臉書抱怨，表示一名客人訂了100ml的香水，但他失誤寄成30ml給對方，於是趕緊通知客人，要補寄正確的商品出去，也請客人將誤寄的30ml收回。沒想到，當30ml的香水收回時，讓原PO大傻眼，嘆說「3天薪水沒了…。」

從事網拍生意的網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，日前將客人預訂的100ml香水誤寄成30ml的，事後發現時，就馬上聯繫客人並補寄正確商品給對方，沒想到等對方寄回30ml的香水時，竟在短短10天就剩不到5ml，「誰能告訴我，10天可以把30ml噴到剩不到5ml，是正常的嗎？」

賣家寄錯香水回收！驚見奧客「10天噴光25ml」 網：恥力無限 30ml的香水已剩不到5ml。(圖/爆料公社)

原PO表示，當時聯繫該名客人時，客人表示可以自己買下來，但因為原PO不想麻煩公司會計，做後續刷退或重新開立發票之類的繁瑣作業，所以想要自己認賠買下，沒想到才經過10天的時間，客人就將30ml的香水噴到剩不到5ml，讓他很是傻眼，「我只是想單純的買回可以自己使用而已…。」

對此，其他網友紛紛回應「10天而已就只剩5ml，這位客人是有多臭啊...」、「蕭貪的客人啊」、「這牌子蠻濃郁的，一下子少那麼多，可見是當水喝了唄」、「如果是我，客人有使用過的話我會退差價給她」。

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