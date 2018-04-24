瓊瑤奪夫！平鑫濤逼前妻離婚「妳比較堅強，她比較軟弱」

圖左為林婉珍與小時候平雲合照；圖右為瓊瑤。（圖／皇冠提供、取自臉書）

友善列印
／綜合報導

瓊瑤老公平鑫濤（皇冠文化集團創辦人）失智住院，她為了1根鼻胃管，與平前妻林婉珍所生的3個子女平瑩、平珩、平雲撕破臉，讓出照顧權。昨皇冠宣布出版林婉珍新書《往事浮光》，全書超過4分之1篇幅詳述瓊瑤如何侵門踏戶介入的內幕。

林婉珍在書中開門見山表示，「對於許多往事，原本早就已經淡忘，也早就不去想了，但這八十多年來的人生起伏，有時候看到別人寫到關於我的事情，明明同一件事，卻與我的所見所聞差異甚大，我想，也該是時候可以來談談我自己的版本了。」

《往事浮光》以「沉默50年，終於發聲」為題，面對失婚之痛，林婉珍直言「有人說會走上離婚這條路，是夫妻之間出了問題，與旁人無關，但我的婚姻裡最大的問題，就是瓊瑤。」她19歲時和平鑫濤在臺肥公司相識、25歲結婚，平鑫濤創辦皇冠出版社，她是第一位員工。

平鑫濤第一次帶瓊瑤來家裡吃飯，林婉珍就像招待老公過往帶來每一位皇冠作家一樣，當時怎樣也想不到幸福家庭因她而破碎。林婉珍透露，為了小孩她默默吞忍，從懷疑到確信，這段過程長達10年，直到老公再次拿著手寫的離婚協議書逼她簽字，她才萬念俱灰。

回想當時，平鑫濤對她說「妳比較堅強，她比較軟弱。」林婉珍一字一句寫下當時的不甘，「我聽了真不知該怎麼回應。我比較堅強，所以可以任你插刀戳槍，她比較軟弱，所以你不照顧她，她就會活不下去？但到底誰比較堅強、誰比較軟弱呢？我嘆了一口氣，這麼厲害的角色，誰能比得過呢？」

此書出版後掀起外界輿論，皇冠副社長兼發行人平雲在序中提及，「父親欠母親一個真正的道歉」，「我大學念的是歷史，深深感覺『歷史可以被原諒，但不能被忘記』」，如果歷史只有一方的說法，就無以還原事實的真相。雖然母親早看淡往事，我們3個子女還是鼓勵她，50年來第一次站出來為自己發聲」。平雲也說，「4萬多字的文稿，根本只寫了母親痛苦的十分之一。」

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