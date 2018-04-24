死者指紋為何無法解鎖Touch ID？背後原因曝光

死者指紋為何無法解鎖Touch ID？背後原因曝光（示意圖／達志影像提供）

友善列印
／綜合報導

能不能用死者指紋解鎖手機，近來在美國掀起討論，佛羅里達（Florida）一名嫌犯菲利普（Linus F. Phillip ）3月底駕車遭警方攔查，當時員警因聞到車內有大麻味，準備將他拘捕，男子隨即開車逃逸，不幸遭到警方擊斃。

當嫌犯屍體被運送到殯儀館後，員警為了進一步釐清案情，試圖以死者指紋解開手機並蒐集證據，不過卻無法成功解鎖，消息曝光後，引起嫌犯家屬不滿。死者的未婚妻表示，她對此感到「十分不尊重及被侵犯」並指控警方此舉帶來法律及道德層面上的疑慮。

對此，當地警方認為，辦案過程完全合法，「因為死人沒有隱私權。」事實上，這並非是第一起事件，前年11月，一名俄亥俄州（Ohio）男子因為駕車撞人，遭到警方擊斃，同時為了釐清犯情，案發後FBI探員同樣試圖用死者指紋解鎖手機，不過最後沒有成功。

至於為何上述兩起案件，警方接連解鎖失敗，必須從「科技層面」探討。《數位時代》指出，蘋果iPhone上的Touch ID系統，使用「電容式觸控技術」、「無線射頻」兩種方式偵測指紋，其中，電容式觸控技術是利用人體的電流感應進行工作，無線射頻則必須接觸到活體組織才能使用，這也解釋了為何警方用死者手指解鎖會失敗的原因。

不過這並不代表Touch ID完全不能被解鎖，以色列手機資訊驗證公司Cellebrite因為掌握大量iPhone深層運作機制，後來與FBI合作，被美國官方視為指定破解手機的合作夥伴，協助調查多起案件。

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