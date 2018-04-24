「那麼冷穿短褲幹嘛？」霸氣男脫衣披女友身上 下秒神展開

2018年04月24日 15:42 杜炤佑

相信普遍的人都對偶像劇浪漫的劇情抱有憧憬，但現實生活真的如此嗎？日前有一名網友在圖書館目睹一對情侶，男生因為擔心女友穿短褲會冷，於是霸氣地將自己的外套脫下，貼心地幫女友綁在腿上，沒想到下一秒女友的反應，卻讓網友都笑翻了！

網友在論壇「Dcard」PO文表示，某天在圖書館停車場看到很有趣的一幕，一對情侶雙載準備停車，「男生一下車就對女生說：『圖書館那麼冷，穿短褲幹嘛？』接著把自己的外套圍在女生身上：『不准給我拿掉聽到沒』。」

原PO說：「我這時還在東摸摸西摸摸觀察他們，但心想這男的到底是溫柔還是不溫柔？」因為男生音量有點大，又帶著斥責地的語氣，「但下一秒我真的快被笑死，那個女生直接往那個男生頭上『巴蕊』，還說：『兇屁啊，老娘怕熱不行？』」接著女生就「氣pupu」走掉。

原PO笑說，當時還跟那名男生對到眼，「雖然很尷尬，但真的很好笑，真想對他說，『兄弟啊，不是每個都適合這劇情』。」

文章一出，其他網友也紛紛留言，「是我肯定也是巴下去」、「我只能說，不是每個女孩都愛這劇情」、「玻璃心碎滿地，試求男友心理陰影面積」、「其實是男的喜歡野蠻女友吧」、「人帥霸氣：哇噢覺得溫暖小路亂撞；人醜霸氣：你他媽在派三小？」